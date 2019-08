1. Harry Maguire (93M€, de Leicester City à Manchester United) : dans ce mercato estival, Manchester United a frappé fort en recrutant Harry Maguire, le défenseur anglais de Leicester City. Les Red Devils, qui voulaient ramener l’international à Old Trafford depuis l’été dernier, ont enfin eu le dernier mot, mais il a fallu sortir pas moins de 93 millions d’euros. Avec cette somme, le joueur de 26 ans est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire du football, dépassant donc Virgil van Dijk, acheté 84M€ par Liverpool à Southampton l’an dernier.

2. Nicolas Pépé (80M€, du LOSC à Arsenal) : auteur d’une magnifique saison avec le LOSC, l’international ivoirien avait un bon de sortie cet été. Courtisé par les plus grosses écuries européennes, le joueur de 24 ans était tout proche du Napoli mais a finalement décidé de découvrir l’Angleterre en s’engageant en faveur d’Arsenal. Et avec les 80M€ dépensés, Nicolas Pépé est la recrue la plus chère de l’histoire des Gunners.

3. Rodri (70M€, de l’Atlético de Madrid à Manchester City) : pour lancer leur mercato estival, les Citizens ont tapé fort en s’attachant les services de Rodri, qui évoluait à l’Atlético de Madrid. Et les champions d’Angleterre n’ont pas eu à négocier puisqu’ils ont tout simplement sorti 70M€, soit le prix de la clause libératoire du joueur de 23 ans. Arrivé début juillet, l’Espagnol a d’ailleurs déjà joué sous ses nouvelles couleurs lors du Community Shield, qu’il a disputé en intégralité.

4. Joao Cancelo (65M€, de la Juventus à Manchester City) : grâce à sa saison intéressante à la Juventus, le latéral droit a tapé dans l’œil de Manchester City. Pour tenter de ramener le Portugais à l’Etihad Stadium, les Citizens se sont donc mis d’accord avec les Bianconeri pour faire un échange avec Danilo. Le club mancunien a dépensé 65M€, tandis que la Vieille Dame a dû sortir 37M€ (soit une plus-value de 28M€). Désormais, Joao Cancelo devra faire ses preuves, tout en étant en concurrence avec Kyle Walker.

5. Tanguy Ndombele (62M€ + 10M€ de bonus, de l’OL à Tottenham) : sous le maillot lyonnais, l’international français a brillé la saison passée, attirant donc le Real Madrid et Tottenham. Annoncé dans le viseur de la Casa Blanca, le milieu de terrain a finalement opté pour les Spurs, qui ont sorti le chéquier pour le recruter. En Angleterre, mais aussi sur la scène européenne avec le vice-champion d’Europe, le joueur de 22 ans tentera donc de montrer tout son talent.

6. Aaron Wan-Bissaka (55M€, de Crystal Palace à Manchester United) : pour apporter du sang neuf en défense, le club mancunien a mis la main à la poche. En plus du recrutement d’Harry Maguire, les dirigeants londoniens ont sorti environ 55M€ pour s’attacher les services du prometteur latéral anglais Aaron Wan-Bissaka, qui portait le maillot de Crystal Palace. En espérant pour MU que l’Anglais réalise les mêmes performances lors de l’exercice 2019-2020.

7. Sebastian Haller (50M€, de l’Eintracht Francfort à West Ham) : formé à l’AJ Auxerre, l’attaquant français s’apprête à découvrir un quatrième pays. Après avoir évolué aux Pays-Bas (Utrecht) et en Allemagne (Francfort), le joueur de 25 ans a décidé de tenter l’aventure en Angleterre en signant à West Ham. Les Hammers ont dû dépenser environ 50 millions d’euros pour recruter le natif de Ris-Orangis, auteur de 20 buts et 12 passes décisives la saison passée avec les Aigles, en 41 rencontres.

8. Matteo Kovacic (45M€, du Real Madrid à Chelsea) : pas forcément à son aise du côté du Real Madrid, l’international croate avait été prêté à la formation londonienne l’été dernier. Auteur de 51 apparitions lors de l’exercice 2018-2019, le joueur de 25 ans a semble-t-il donné satisfaction aux Blues puisque ces derniers ont décidé de verser environ 45M€ à la Casa Blanca pour conserver le milieu de terrain. Matteo Kovacic va donc poursuivre sa carrière en Premier League pendant encore quelques années.

9. Youri Tielemans (45M€, de l’AS Monaco à Leicester City) : un peu comme Matteo Kovacic à Chelsea, le milieu de terrain belge a séduit sa nouvelle formation mais en seulement cinq mois. Prêté par l’ASM le 31 janvier dernier, le joueur de 22 ans a réalisé de belles choses avec les Foxes, qui ont donc décidé de le conserver. Seulement huit jours après la fin de son prêt, Youri Tielemans est redevenu un joueur de Leicester City, qui a sorti plusieurs millions d’euros pour le récupérer.

10. Joelinton (45M€, de Hoffenheim à Newcastle United) : le 23 juillet dernier, les Magpies n’ont pas hésité à faire un gros chèque à la formation allemande pour s’attacher les services de l’avant-centre brésilien. Grâce à ses bonnes performances en Allemagne, mais aussi en Ligue des Champions, le joueur de 22 ans a vu sa valeur marchande explosée, et le club anglais a déboursé plusieurs millions d’euros pour le faire venir en Angleterre. Joelinton est d’ailleurs devenu la recrue la plus chère des Magpies.

