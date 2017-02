Cinquième de Premier League à seulement trois longueurs de Manchester City, deuxième, Liverpool vit une saison palpitante. Après avoir connu quelques années de disette, le club désormais entraîné par Jürgen Klopp peut rêver d’une fin d’exercice radieuse synonyme de retour sur le devant de la scène anglaise. Emmenés par Sadio Mané (11 buts) et Roberto Firmino (8 réalisations), les Scousers peuvent espérer grimper encore au classement.

De quoi, évidemment, ramener l’ambition à Anfield Road. Les Scousers, qui avaient dépensé un peu plus de 85 M€ à l’été pour se renforcer, pourraient encore faire chauffer la carte bleue l’été prochain afin d’apporter plus de talents à une équipe déjà en pleine progression. C’est en tout cas un souhait que semble avoir l’entraîneur de la formation de la Mersey, l’Allemand Jürgen Klopp, comme il l’indique à Sky Sports.

Klopp espère des recrues

« Nous sommes en discussions avec différentes personnes, des joueurs, des agents, tout ça. On n’a cependant pas pris de grandes décisions pour le moment, ce n’est pas l’heure. Mais on travaille. Je suis sûr que l’on aura une très bonne équipe. On a déjà une bonne équipe, on a une bonne base, mais quelques bons joueurs supplémentaires nous rendront encore meilleurs », affirme l’entraîneur passé par le Borussia Dortmund, conscient qu’une qualification en Ligue des Champions pourrait faire la différence.

« Une qualification en Ligue des Champions aurait forcément un impact. On devrait avoir plus de profondeur dans l’équipe, il faudrait se préparer en conséquence. Déjà, même juste avec le championnat cette saison, nous aurions eu besoin d’une plus grande profondeur d’effectif du fait des blessures. On adaptera notre plan en fonction des compétitions que nous disputerons la saison prochaine », prévoit déjà l’Allemand. Sa direction sait à quoi s’en tenir !