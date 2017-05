C’est la tradition en Angleterre. À chaque fin de saison, les clubs communiquent sur les joueurs en fin de contrat. Si souvent les noms annoncés ne sont pas les plus ronflants, Manchester City a échappé à la règle ce jeudi en annonçant les départs de quatre internationaux âgés de plus de 30 ans. Gaël Clichy (30 ans, au club depuis 2011), Bacary Sagna (34 ans au club depuis 2014), Jesus Navas (31 ans, au club depuis 2013), et Willy Caballero (35 ans, au club depuis 2014) ont tous eu droit aux honneurs du compte officiel des Citizens ce jeudi.

Quatre départs suivis de celui de Pablo Zabaleta (32 ans, au club depuis 8 ans), en fin de contrat et qui a récemment fait ses adieux à l’Etihad Stadium et qui s’est engagé dans la foulée à West Ham, et de celui toujours possible de Yaya Touré (34 ans, au club depuis 2010) dont l’avenir reste toujours incertain même si, ce matin, le Daily Mail parle d’une prolongation d’une saison. Si cette première phase du dégraissage souhaité par Pep Guardiola a été facile à boucler, la seconde phase s’annonce bien plus périlleuse pour les Citizens et devrait prendre plus de temps. Car Manchester City doit gérer l’épineux dossier des retours de prêt.

Dégraisser pour mieux recruter !

Joe Hart (Torino), Eliaquim Mangala (FC Valence), Samir Nasri (Séville), Wilfried Bony (Stoke City), et Jason Denayer (Sunderland) ne sont pas plus en odeur de sainteté aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier. Autant de cas particuliers qui vont donner du fil à retordre à la direction du club anglais. Mais au sein même de l’effectif de Manchester City, un vaste coup de balai est à prévoir. Plusieurs joueurs ont perdu du crédit auprès de Pep Guardiola, que ce soit du fait de blessures ou de performances en berne avec les Citizens. Vincent Kompany, qui en dépit de ses qualités de meneur et de défenseur, a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, ne sera pas retenu. C’est également le cas du milieu de terrain brésilien Fernando ou encore de l’attaquant espagnol Nolito et du gardien Claudio Bravo. Deux recrues estampillées Guardiola et qui ont grandement déçu.

Qu’on se le dise et au-delà des sommes que pourrait récupérer Manchester City dans son dégraissage, l’objectif de la direction des Citizens sera de faire de la place pour les nouvelles recrues. L’objectif étant de donner un nouvel élan à une équipe qui a terminé la saison loin de ses objectifs initiaux, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Les deux stars du Sporting CP Gelson Martins et William Carvalho ou encore pêle-mêle Virgil van Dijk en défense centrale, Kyle Walker et Hector Bellerin pour le couloir droit, Benjamin Mendy à gauche, Dele Alli au milieu, Alexis Sanchez en attaque et enfin Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien de but... Les joueurs susceptibles de remplacer les placardisés et les joueurs écartés de Manchester City sont nombreux, prêts à rejoindre un Bernardo Silva qui s’est lui déjà engagé avec les Mancuniens. Reste désormais à boucler le dégraissage pour faciliter leur arrivée. L’opération est en marche, le plus dur reste à venir.