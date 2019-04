A Madrid, pas une conférence de presse de Zinedine Zidane ne se déroule sans que le mercato estival ne soit abordé. Logique quand on sait que le Français a accepté de revenir au Real Madrid après avoir eu la garantie d’avoir les moyens nécessaires pour remodeler l’effectif merengue. Questionné à de multiples reprises sur des cibles potentielles telles que Kylian Mbappé ou Eden Hazard, ZZ ne s’est jamais vraiment répandu en commentaires sur le Parisien et le Belge de Chelsea. En revanche, le Marseillais a été bien plus loquace à l’heure d’évoquer le cas de Paul Pogba.

« Paul Pogba me plaît beaucoup, je le connais personnellement. C’est un joueur qui apporte beaucoup, peu d’entre eux font ce qu’il fait. Il sait comment défendre, attaquer. Il sait tout faire sur le terrain. Mais pour ce qui est des rumeurs, il ne joue pas dans mon équipe, il joue à Manchester United et vous devez le respecter. Mais il a toujours dit, il m’a toujours dit, que Madrid était le club qui l’intéressait beaucoup. Et si c’est possible un jour, après son expérience à Manchester United, il pourra venir au Real Madrid. Pourquoi pas. » Des propos faisant écho à ceux de l’intéressé sur le Real Madrid.

Solskjaer ne tremble pas pour Pogba

Lors de la trêve internationale, Pogba avait en effet lâché un commentaire très élogieux sur le géant espagnol. Des déclarations qui avait logiquement fait l’effet d’une bombe en Espagne, mais aussi en Angleterre. Alors que des rumeurs relataient déjà une supposée envie du champion du monde tricolore de quitter Old Trafford, même les médias italiens s’étaient mêlés de l’affaire en affirmant que l’agent du joueur, Mino Raiola, réclamait déjà un énorme salaire à la Casa Blanca pour son poulain. Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2021, Paul Pogba a-t-il vraiment envie de plier bagage ?

Face à tout ce micmac médiatique, Ole Gunnar Solskjaer a tenu à répondre aux déclarations de Zidane et de Pogba. « Il a dit que n’importe quel joueur aimerait jouer au Real Madrid. Mais Paul est heureux ici, et il joue bien. C’était des propos tenus lors de la trêve internationale avec donc tous les soucis que cela implique. L’un des problèmes, c’est que les joueurs sont disponibles pour les médias. Ils sont ouverts et il a répondu à une question générale sur l’envie de tout joueur de jouer un jour au Real Madrid. Il n’a pas parlé de lui spécifiquement. Paul aura un grand rôle. Nous voulons construire l’équipe autour de lui et rien n’a changé de ce point de vue », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Skysports. Le message est passé.