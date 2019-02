L’Équipe et Le Parisien racontaient mercredi les coulisses de l’histoire de la victoire du Paris SG sur la pelouse de Manchester United mardi soir (0-2, 8e de finale de Ligue des Champions). Ce vendredi, la presse anglaise, elle, raconte la soirée vue dans le camp d’en face. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les murs d’Old Trafford ont tremblé après le succès de Thomas Tuchel et sa bande.

Le Sun révèle en effet qu’Ole Gunnar Solskjaer, invaincu depuis son arrivée sur le banc mancunien avant la venue du PSG, a piqué sa première colère dans le vestiaire. Inévitablement comparé à son ancien coach Sir Alex Ferguson, le Norvégien a reproché à ses protégés d’avoir joué comme si le match avait été à élimination directe, oubliant qu’il y avait un match retour dans la gestion des temps faibles de la rencontre. « Il voulait qu’ils soient patients et ne concèdent pas de buts évitables, malheureusement, ce but de Kimpembe sur corner a tout changé », témoigne une source mancunienne au tabloïd anglais.

Pogba était effondré...

Le manager des Red Devils a ensuite blâmé ses joueurs pour le grand nombre de fautes concédées et de cartons reçus. Difficile de ne pas penser à Paul Pogba, expulsé en fin de match pour un tacle mal maîtrisé, synonyme de deuxième carton jaune. « Pogba était dévasté et s’est excusé auprès de tous ses partenaires. Il sent qu’il les a laissés tomber et est dégoûté de rater le retour. Il a frappé son casier de colère plusieurs fois », témoigne cette même source au Sun.

Si la colère et la tension étaient donc palpables dans les travées du théâtre des rêves, Solskjaer a tout de même tenu à laisser briller une petite lueur d’espoir à la fin de sa prise de parole, voyant ses hommes abattus, Pogba en tête. « Il leur a dit qu’il devait rester positif, parce qu’en football, tout peut arriver », précise le proche du vestiaire de MU. Après tout, quand il était entré en jeu contre le Bayern Munich lors de la finale de Ligue des Champions en 1999, les Bavarois menaient d’un but. La suite, on la connaît. Solskjaer, qui avait inscrit le but de la victoire des siens dans les arrêts de jeu, aussi. À méditer.