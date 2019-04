La saison de Romelu Lukaku (25 ans) avec Manchester United demeure compliquée. Titulaire indiscutable sous José Mourinho, l’attaquant belge a vu son statut évoluer depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Le Diable Rouge, qui a tout de même inscrit douze réalisations en Premier League, et démarré sept des dix derniers matches comme titulaire, ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure avec les Red Devils la saison prochaine. Son agent, Federico Pastorello a fait le point sur la situation personnelle de son poulain. Il assure qu’une discussion aura lieu avec les dirigeants mancuniens cet été mais ouvre d’ores et déjà la porte à un départ alors qu’il est arrivé il y a seulement deux ans contre 85 M€.

« En ce moment, il est très concentré sur la fin de saison. La lutte pour la 3ème ou 4ème place est féroce en Angleterre, donc regardons ce qui va se passer dans le futur, à la fin de la saison. C’est quelqu’un qui aime connaître une culture différente, un football différent. C’est sa seconde saison ici et il lui reste trois ans de contrat. Il voit un moyen de faire carrière dans différents pays car il aimerait remporter des trophées et faire ses preuves en disant à ses enfants : "j’ai gagné là-bas, j’ai gagné là-bas et j’ai gagné là-bas" et "j’étais un très bon joueur dans tous les championnats." Le futur est très ouvert mais pour le moment nous ne discutons pas la fin de saison est très importante » prévient l’agent du Belge invité à s’exprimer sur Sky Sports.

Lukaku ouvert à tous les championnats

Même s’il ne sait pas encore pour quelle compétition européenne il va se qualifier l’an prochain, Manchester United commence déjà à préparer la saison suivante. Ole Gunnar Solskjaer a été prolongé et a fait ses premières demandes concernant le mercato. Le Norvégien va aussi devoir gérer l’épineux cas Paul Pogba, courtisé par le Real Madrid, et faire le tri parmi 15 joueurs en fin de contrat. Un nouveau dossier brûlant s’ajoute donc sur son bureau avec les déclarations de l’agent de Romelu Lukaku. « Il aime l’Italie. Quand il était petit, il suivait beaucoup le Calcio. Aujourd’hui tout le monde est d’accord pour dire que la Premier League est le meilleur championnat. Mais il y a quelques années, l’Italie était le meilleur championnat et il faisait rêver les jeunes footballeurs. »

Le représentant du joueur est formel, il apprécie beaucoup les méthodes de l’entraîneur malgré des débuts compliqués où Lukaku n’a pas beaucoup joué. « Au cours de cette période, ce qu’il a apprécié chez le manager, c’est qu’il a su garder son implication avec beaucoup d’attention ». Finalement, l’attaquant a su répondre présent lorsque Solskjaer a fait appel à lui comme en Ligue des Champions lors du match retour face au PSG. Une performance de haut vol dont il bénéficiera cet été au moment de discuter de son avenir. « Des équipes comme le Real Madrid et Barcelone attirent bien sûr tous les champions, il se retrouvera un jour en Liga. La Bundesliga aussi est assurément un très bon championnat » conclut l’agent de Lukaku. Voilà qui en dit long sur l’état d’esprit du joueur, à moins que ce soit une stratégie pour mieux renouveler son contrat. Réponse cet été.