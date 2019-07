Alors que la Juventus et le Real Madrid font le forcing pour s’attacher ses services, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Preuve que les Red Devils ne comptent pas faciliter un départ, malgré les dernières sorties médiatiques du joueur et de son agent Mino Raiola, l’international tricolore a été convoqué pour la tournée estivale de MU en Australie et en Chine. Une convocation à laquelle l’ancien Havrais a répondu sans broncher.

Et si un petit accrochage avec Jesse Lingard a été immédiatement interprété par la presse anglaise comme un signe de grosse tension chez le Français, Pogba ne compte pas pour autant se rebeller comme l’ont fait Antoine Griezmann et Neymar avec l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain. Et ça, Ole Gunnar Solskjaer compte bien en profiter. Selon AS, l’entraîneur mancunien et tout son staff n’ont pas perdu espoir de convaincre le champion du monde 2018 de rester à Old Trafford.

L’issue semble proche

Encensé par ses joueurs pour avoir remis une bonne ambiance au sein du groupe après le départ de José Mourinho, le Norvégien veut rappeler à son numéro 6 qu’il le considère comme le centre de son projet. Un projet dans lequel Pogba serait le leader d’une formation où la place accordée aux jeunes talents ambitieux en devenir serait plus important. Suffisant pour faire changer d’avis le Frenchie ? Rien n’est moins sûr tant Mino Raiola pousse pour obtenir le transfert de son joueur.

D’ailleurs le représentant du milieu de terrain a donné quelques pistes pour la suite du dossier dans un entretien accordé à Talksport. « Le club connaît son sentiment depuis longtemps. C’est une honte que les autres personnes critiquent sans avoir la bonne information, je suis aussi désolé que le club ne prenne pas position vis-à-vis de cela. J’espère qu’une solution sera trouvée et qu’elle fera la satisfaction de toutes les parties », a-t-il indiqué. L’issue ne semble plus si lointaine.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10