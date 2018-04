Chelsea l’a compris dimanche après sa défaite à domicile face à Tottenham : il va vraisemblablement jouer la Ligue Europa, et pas la Ligue des Champions, la saison prochaine. Relégués à 8 points de la 4e place, les Blues ont décroché et se préparent déjà à vivre un été agité. Premier dossier, le changement d’entraîneur alors qu’il est clair qu’Antonio Conte ne restera pas une seconde de trop au sein du club londonien. Aujourd’hui, le Sun assure que c’est un autre Italien, Massimiliano Allegri, qui est en pole position pour lui succéder.

Selon The Daily Telegraph , c’est à un grand ménage auquel vont s’atteler les dirigeants de Chelsea. D’ailleurs, il est attendu que Roman Abramovitch reprenne les choses en main au cours de l’intersaison, alors que de nombreux dysfonctionnements ont été pointés du doigt au cours de la saison. Du côté des joueurs, le journal anglais explique qu’ils sont 9 à pouvoir potentiellement quitter le club cet été.

Giroud et Zouma concernés

Parmi ces 9 joueurs, on retrouve les deux plus grosses valeurs marchandes : Eden Hazard et Thibault Courtois. Notons cependant que ce dernier a assuré rester au club la saison prochaine. Mais sans Ligue des Champions et en cas de grosse offre, sera-t-il aussi déterminé ? Pour le Telegraph, plusieurs joueurs vont réfléchir à un départ, aussi bien en raison de leur situation contractuelle que du nouveau cycle entamé par Chelsea. On y trouve Pedro, David Luiz, Gary Cahill ou encore Cesc Fabregas.

Olivier Giroud est lui aussi cité, alors que l’entraîneur qui l’a fait venir, Antonio Conte, ne sera plus là et qu’il lui restera seulement un an de contrat à l’issue de la saison actuelle. De même, Michy Batshuayi, prêté au Borussia Dortmund, et le défenseur français Kurt Zouma, prêté à Stoke City, ont déjà prévenu qu’ils ne reviendraient pas pour être de simples figurants. C’est donc un grand chamboulement qui se prépare du côté de Stamford Bridge.