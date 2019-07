Vainqueur de la Ligue des Champions et solide second de Manchester City en Premier League, Liverpool se sait attendu au tournant l’année prochaine. On s’attendait donc fort logiquement à quelques belles recrues sur les bords de la Mersey cet été. Mais finalement, il n’en sera rien, Liverpool n’étant pas capable de dépenser des mille et des cents sur le marché estival. C’est Jürgen Klopp, le coach allemand des Reds, qui l’a lui-même avoué.

« Ce n’est pas facile. J’ai dit l’année dernière qu’améliorer l’équipe n’était pas facile avec un argent raisonnable. Avec un argent fou, vous pouvez toujours le faire - d’accord, vous payez ce que vous voulez, alors c’est possible. Nous ne sommes pas un club comme celui-là. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous sommes vraiment riches, mais nous ne pouvons pas faire ce que font d’autres équipes. C’est comme ça », a indiqué l’ancien du Borussia Dortmund à Skysports.

Il n’y aura peut-être pas de transfert à Liverpool

Alors que le mercato estival se termine le 8 août outre-Manche, Klopp n’a toujours pas obtenu de recrue majeure. Et il se pourrait que les dirigeants de la formation anglaise ne fassent aucun mouvement lors de cette période. « Nous cherchons toujours, mais ce ne sera pas la plus grande fenêtre de transfert du LFC. Ce sera juste une fenêtre de transfert. Nous verrons ce que nous faisons et si nous n’avons rien fait à la fin, ce sera pour différentes raisons », a-t-il admis.

Il faut dire que le dernier vainqueur de la Ligue des Champions est particulièrement armé pour la saison à venir et que les résultats de la dernière édition de la Premier League plaident en la faveur de l’effectif de Klopp. Mais on sait aussi que souvent une équipe a besoin de sang neuf pour réitérer des performances, voire les dépasser. Pour glaner le titre qui fuit Liverpool depuis maintenant l’année 1990, Klopp compte donc sur les mêmes hommes.

