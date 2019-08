10h33 : Skysports annonce que le joueur du Celtic Kieran Tierney est arrivé à Londres pour passer sa visite médicale en vue de son transfert à Arsenal.

10h26 : Sky Sports annonce que le milieu belge de la Sampdoria de Gênes Dennis Praet (25 ans) est arrivé au centre d’entraînement de Leicester City pour finaliser son transfert.

10h21 : Arsenal devrait céder son prometteur attaquant Eddie Nketiah (20 ans) à Leeds, comme l’annonce la presse anglaise.

10h12 : le Stade Rennais demande toujours 40 M€ pour Ismaïla Sarr (21 ans). L’attaquant international sénégalais fait l’objet d’un forcing de Watford. Mais selon L’Équipe, Crystal Palace, qui pourrait perdre Wilfried Zaha (26 ans), s’est immiscé dans le dossier.

10h05 : c’est officiel, West Ham annonce l’arrivée de l’attaquant international suisse Albian Ajeti (22 ans). L’ancien pensionnaire du FC Bâle s’est engagé pour 4 ans plus une année supplémentaire en option.

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel ! #WelcomeAjeti https://t.co/ePuZfnECyW — West Ham United (@WestHamUtd) August 8, 2019

9h44 : ABC de Sevilla croit savoir que l’accord entre Tottenham et le Betis pour Giovani Lo Celso (23 ans) est sur les bases d’un prêt avec option d’achat d’un montant supérieur à 60 M€. Le milieu international argentin est arrivé à Londres, précise le quotidien espagnol.

9h38 : photos à l’appui, Sky Sport Italia annonce le début de la visite médicale de Romelu Lukaku (26 ans) du côté de l’Inter Milan.

9h36 : selon le Daily Mail, Memphis Depay (25 ans) a été proposé à Everton. Mais les Toffees ont dit non au profil de l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais.

9h34 : Sky Sports annonce qu’Aaron Mooy devrait débarquer à Brighton dans les toutes prochaines heures. Le milieu de terrain international australien sera prêté par Huddersfield Town, relégué en Championship.

9h15 : L’Équipe assure que Romaric Yapo, jeune espoir du Paris SG, signera ce jeudi son premier contrat professionnel du côté de Brighton Hove & Albion.

9h08 : un accord a été trouvé entre Arsenal et Chelsea pour le transfert de David Luiz. L’ancien roc défensif du PSG va s’engager pour deux ans et le montant du transfert est de 8,5 M€ indique la BBC.

8h58 : Skysports annonce que le champion du monde allemand Shkodran Mustafi (27 ans) et dont la valeur est estimée à 30 M€ pourrait être envoyé par Arsenal en Ligue 1.

8h54 : Wayne Rooney (33 ans) parti, DC United penserait à Mesut Özil (30 ans, Arsenal), d’après le Times.

8h51 : selon le Times, le latéral droit de l’OGC Nice Youcef Atal fait partie des joueurs ciblés par Tottenham en ce dernier jour du mercato anglais.

8h41 : le portier de Derby County Scott Carson (33 ans) passerait sa visite médicale du côté de Manchester City, assure le Sun. Le gardien de but anglais est pressenti pour devenir le n° 3 des Skyblues derrière Ederson et Claudio Bravo.

8h40 : Burnley est tout proche de boucler l’arrivée de Danny Drinkwater (29 ans). Le milieu de terrain anglais de Chelsea débarquerait sous la forme d’un prêt, annonce le Daily Mail.

8h37 : Romelu Lukaku filant à l’Inter Milan, Manchester United se doit de lui trouver rapidement un remplaçant. Si la piste Iñaki Williams (Bilbao) est évoquée, MU a réactivé le dossier Mario Mandzukic et a même commencé à discuter avec la Juventus indique Sky Italia.

8h24 : Martin Dubravka (30 ans), portier slovaque de Newcastle, a annoncé au Evening Chronicle qu’il restait chez les Magpies en dépit d’une rumeur l’envoyant au Paris SG.

8h14 : le Daily Mirror explique que Brighton Hove & Albion tente le tout pour le tout pour accueillir le milieu de terrain norvégien de Genk Sander Berge (21 ans). Un transfert qui constituerait un record pour le club anglais puisqu’une somme de 30 M€ est évoquée.

8h11 : West Ham est sur le point d’accueillir l’attaquant international suisse Albian Ajeti (22 ans), en provenance du FC Bâle, pour près de 10 M€.

8h08 : Aston Villa négocie avec Brentford le transfert de Saïd Benrahma (23 ans), très performant en Championship la saison passée, pour environ 20 M€.

8h04 : le Daily Mail assure que Leicester City et la Sampdoria de Gênes sont tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain international belge Dennis Praet (25 ans), pour un montant avoisinant les 25 M€.

7h52 : la BBC avance que Tottenham et Fulham sont tombés d’accord pour le transfert du jeune gaucher Ryan Sessegnon (19 ans). Montant de l’opération : 30 M€ + le jeune milieu de terrain Josh Onomah.

7h38 : Romelu Lukaku s’est envolé pour Milan hier soir afin de signer pour l’Inter. C’est son agent Federico Pastorello qui a révélé l’information sur son compte Instagram. Il a été accueilli par des centaines de supporters à l’aéroport de Malpensa. Après plusieurs semaines de tractations, Manchester United règle enfin le cas de l’international belge. Les Red Devils devraient recevoir près de 80 M€. Pour remplacer le buteur, les pensionnaires d’Old Trafford pensent à Iñaki Williams de l’Athletic Bilbao.

7h25 : bonjour à tous et bienvenue pour ce jour le plus long spécial Premier League ! Les prochaines heures promettent d’être animées de l’autre côté de La Manche, puisque plusieurs écuries n’ont pas encore fini leurs emplettes. On pense notamment à Tottenham, qui espère Giovani Lo Celso et/ou Philippe Coutinho mais aussi Ryan Sessegnon, Arsenal, qui tente le coup pour David Luiz et Kieran Tierney, et Everton, qui cible Wilfried Zaha et Alex Iwobi.

