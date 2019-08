Les mercatos se suivent et ne se ressemblent pas pour Alexis Sanchez. À l’été 2017, le Chilien était courtisé par plusieurs cadors européens à l’image du Paris Saint-Germain, qui avait finalement fait signer Neymar et Kylian Mbappé. Resté à Arsenal, l’attaquant souhaitait toujours s’en aller. Et à l’hiver 2018, Manchester City et Manchester United se livraient une bataille acharnée pour le recruter. Un combat remporté par les pensionnaires d’Old Trafford, qui se félicitaient d’avoir réussi à enrôler l’ancien joueur du FC Barcelone.

Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme les deux parties l’espéraient. Que ce soit avec José Mourinho puis Ole Gunnar Solskjaer, Alexis Sanchez n’a jamais vraiment réussi à convaincre sous le maillot des Red Devils. À chaque mercato, son nom était d’ailleurs sorti du chapeau. La presse anglaise évoquait régulièrement un départ du footballeur âgé de 30 ans. Cela a été le cas cet été 2019. Alexis Sanchez a été lié à l’AS Roma durant un moment. Mais finalement, c’est un autre club de Serie A qui est parvenu à lui mettre le grappin dessus.

En effet, Manchester United vient d’annoncer le départ de l’international chilien à l’Inter. « Nous pouvons confirmer qu’Alexis Sanchez rejoint l’Inter Milan en prêt jusqu’au 30 juin 2020. Nous lui souhaitons bonne chance en Italie ». Après Romelu Lukaku, Antonio Conte et les Nerazzurri piochent donc une nouvelle fois à Manchester United. Alexis Sanchez, qui avait quitté l’Udinese et le Calcio en 2011, fait donc son grand retour en Italie sous forme de prêt sans option d’achat.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk

— Manchester United (@ManUtd) August 29, 2019