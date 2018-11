Le PSG en rêvait cet été et sans doute pour les mercatos à venir mais force est de constater que le transfert de N’Golo Kanté dans la capitale française n’aura sans doute pas lieux avant quelques années. En discussions depuis cet été, la prolongation du champion du monde est officielle depuis quelques minutes, malgré quelques obstacles. Chelsea vient de communiquer la bonne nouvelle sur son site internet. Kanté est prolongé de deux ans.

Il était en effet sous contrat jusqu’en 2021, le voilà maintenant lié avec son club jusqu’en 2023. « Nous avons une superbe nouvelle : N’Golo Kanté prolonge jusqu’en juin 2023 », affirment les Blues. Il devient par la même occasion le joueur le mieux payé de son club, doublant quasiment son salaire, passant de 170 000 € par semaine à 325 000 €. Il dépasse même Eden Hazard, qui pourrait lui aussi prolonger prochainement.

Il devient le joueur le mieux payé de Chelsea !

De quoi ravir l’ancien du Stade Malherbe de Caen. « Je suis heureux de prolonger mon contrat avec Chelsea, mes deux premières années ici ont été magnifiques et j’espère que le meilleur est encore à venir. Depuis que je suis arrivé, j’ai progressé en tant que joueur, je me suis remis en question et j’ai remporté quelques trophées auxquels je n’aurais jamais pensé. J’aime la ville, j’aime le club et je suis heureux de rester ici », a-t-il confié au site officiel.

Arrivé en 2016 en provenance de Leicester auréolé d’un titre de champion d’Angleterre contre 38 M€, N’Golo Kanté (27 ans) a immédiatement fait le bonheur de Chelsea. Titulaire indiscutable au milieu de terrain a remporté une nouvelle fois la Premier League, dès sa première saison avec le club de Londres, obtenant au passage le titre de meilleur joueur d’Angleterre. Cette année, outre le titre de champion du Monde avec l’équipe de France, il a ajouté une FA Cup à son palmarès.