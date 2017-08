Grzegorz Krychowiak ne jouera donc pas au Paris Saint-Germain cette saison. Il faut dire que, même s’il était resté, il n’aurait pas forcément bénéficié d’un temps de jeu conséquent, et ce malgré l’absence dans l’effectif d’une nouvelle sentinelle pour faire souffler Thiago Motta. Poussé au départ par la direction du PSG (il n’avait ainsi pas été retenu pour le stage aux Etats-Unis), l’international polonais de 27 ans a trouvé un point de chute en Angleterre, du côté de West Bromwich Albion.

« West Bromwich Albion enregistre deux recrues en 24 heures après avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le prêt d’une saison de grzegorz Krychowiak. », peut-on lire sur le site officiel de WBA. Indispensable à Reims, majeur au FC Séville et devenu indésirable au PSG, le milieu défensif aura l’occasion de prouver en Premier League qu’il peut de nouveau s’imposer comme un élément incontournable. Ce sera avec WBA, club qui a réussi son début de saison avec 2 victoires et 1 nul en 3 rencontres.

La concurrence n’en sera pas moins rude de l’autre côté de la Manche donc, même si le joueur apparaît impatient de retrouver les terrains, comme il l’a laissé entendre sur son compte Twitter. Au final, son passage au PSG ne restera pas dans les mémoires, avec 11 apparitions en Ligue 1 seulement. Le Polonais n’a jamais su s’adapter au jeu parisien, et aura à cœur de montrer que son abattage défensif s’accommode bien des joutes anglaises.

It's happening...@GrzegKrychowiak joins us on loan from @PSG_inside !#WBA https://t.co/HnpbModbpr

— West Bromwich Albion (@WBA) 30 août 2017