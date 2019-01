17 petites minutes, voilà le temps de jeu en Liga de Denis Suarez (25 ans) cette saison. Il est peu de dire que le milieu de terrain ne joue presque jamais. Le Barça lui a légitimement accordé un bon de sortie. C’est donc avec impatience qu’il attendait ce mercato. Monaco, Chelsea ou encore Valence se sont intéressés au joueur mais c’est finalement Arsenal qui a raflé la mise. L’annonce vient d’être officialisée par le club anglais. Denis Suarez est prêté jusqu’à la fin de saison avec option d’achat.

« Le FC Barcelone et le joueur Denis Suárez sont tombés d’accord sur la prolongation du milieu espagnol, qui durait jusqu’au 30 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2021. Le Club blaugrana et Arsenal ont ensuite trouvé un accord pour le prêt du joueur pour le reste de la saison 2018/19. Le club anglais versera une somme allant entre 1 million et 2 millions d’euros au Barça et prendra le salaire à sa charge. L’accord comprend également une option d’achat. » envoie le communiqué des Blaugranas sur leur site internet (les Blaugranas ont posté l’information sur la version française de leur site, avant de la supprimer, ndlr).

Avant de rejoindre l’Angleterre, le milieu de terrain a signé une prolongation de contrat d’un an avec le Barça. Il est lié avec les Blaugranas jusqu’en 2021. Les Catalans se sont mis une sécurité dans le cas où Arsenal ne lèverait pas l’option d’achat. Après un an et demi sans beaucoup jouer, l’ancien joueur de Séville ou de Villarreal espère relancer une carrière en net recul. À Londres, il retrouve un certain Unai Emery, qui l’a bien connu en Andalousie. Avec cette arrivée, Arsenal prépare aussi doucement le départ d’Aaron Ramsey, en fin de contrat en juin prochain et qui ne devrait pas prolonger.