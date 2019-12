Ce fut long mais la recherche a fini par aboutir. Après trois semaines avec Fredrik Ljungberg à sa tête, de nouveaux résultats très irréguliers (une victoire, deux nuls et deux défaites), et des prospections dans tous les sens (Vieira, Sousa, Ancelotti, etc), Arsenal a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Mikel Arteta. La rencontre entre l’Espagnol de 37 ans et le directeur exécutif des Gunners Vinai Venkatesham lundi matin a fait basculer le dossier.

L’ancien milieu de terrain prend ses fonctions dès maintenant comme le révèle le communiqué du club londonien. Le board d’Arsenal ne pouvait plus attendre et devait prendre une décision car la situation sportive est pour le moins inquiétante et la lourde défaite 3-0 encaissée à l’Emirates face au Manchester City d’Arteta a encore précipité les choses. « Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Mikel Arteta en tant que coach de l’équipe première ce dimanche. Mikel, ancien capitaine de notre équipe, a joué cinq saisons avec nous entre 2011 et 2016 et signé un contrat de trois ans et demi », peut-on lire sur le communiqué officiel.

Arteta n’aura pas vraiment le temps de prendre ses marques

Le désormais ancien adjoint de Pep Guardiola chez les Citizens n’aura pas la tâche facile. Son club est enlisé dans le ventre mou de la Premier League avec déjà sept points de retard sur la quatrième place qualificative à la prochaine Ligue des Champions, et trois sur le sixième et dernier qualifié pour la Ligue Europa. Le début de saison sous la houlette d’Unai Emery est clairement en dessous des attentes des dirigeants. Un revirement de situation est obligatoire pour un club de ce standing.

Les débuts de Mikel Arteta comme entraîneur principal des Gunners seront scrutés avec beaucoup d’attention. Réputé en Angleterre pour ses compétences tactiques, il était prédestiné à enfiler le costume de numéro 1. Reste tout de même qu’il est dépourvu d’expérience dans ce rôle et qu’il n’a pas vraiment le temps pour prendre ses marques, lui l’ancien joueur du club entre 2011 et 2016. Ce passé lui offre une certaine cote de sympathie chez les supporters et une forme d’indulgence mais il faudra obtenir des résultats et vite.