C’est fait, Youri Tielemans est définitivement un joueur de Leicester. Le Belge vient de s’engager avec les Foxes pour un contrat longue durée, comme indiqué dans le communiqué du club anglais. « L’AS Monaco annonce le transfert de Youri Tielemans à Leicester City. Le milieu de terrain quitte l’AS Monaco et s’engage définitivement avec le club anglais où il était prêté depuis janvier » informe le communiqué du club asémiste. Il a signé pour 4 ans.

Tielemans est de retour à Leicester. Lors de la seconde partie de saison de janvier à juin, il y avait été prêté avec un certain succès. En seulement 13 rencontres de Premier League, l’ancien d’Anderlecht avait réussi à se mettre tout le monde dans la poche grâce à ses 3 buts et ses 5 passes décisives. Des performances qui ont fini de convaincre ses dirigeants de le recruter définitivement. Ils ont tout de même payé le prix fort.

Ce transfert va rapporter 45 M€ à l’AS Monaco alors qu’il avait coûté 25 M€ il y a deux ans. Le milieu de terrain n’a d’ailleurs jamais vraiment réussi à s’imposer sur le Rocher. Arrivé avec un statut de grand espoir qui n’attendait que la confirmation, Tielemans n’a pas réussi à s’imposer au sein d’un effectif pléthorique. Pas aidé non plus lors de sa deuxième partie de saison par les nombreux changements d’entraîneurs. On attend maintenant le voyage inverse d’Adrien Silva.

