Hiroki Sakai est l’un des rares joueurs marseillais à échapper à la vindicte populaire. Le Japonais, âgé de 29 ans, est souvent sauvé du marasme par les supporters, qui louent son état d’esprit et son courage sur les terrains. Alors qu’un dégraissage est attendu du côté de l’Olympique de Marseille, il ne devrait pas en faire partie, d’autant que l’OM va déjà devoir trouver des latéraux supplémentaires. Mais forcément, les bonnes performances de Sakai alertent les clubs étrangers.

Arrivé sur la Canebière libre de tout contrat après la fin de son bail avec Hanovre (qui était alors relégué en deuxième division allemande), l’international japonais est dans le viseur de Tottenham, selon les informations de Skysports. Pas n’importe quel club donc, au regard du classement final en Premier League et du magnifique parcours des Spurs en Ligue des Champions. On peut toutefois s’interroger sur la pertinence de ce recrutement, qui s’explique en fait par la volonté de Tottenham de vendre ses deux spécialistes du poste cet été, à savoir Kieran Trippier et Serge Aurier.

Tottenham ne veut plus de Trippier et Aurier

Les deux hommes ne font plus l’affaire aux yeux de Mauricio Pochettino mais aussi des fans du club londonien, qui moquent régulièrement sur les réseaux sociaux Trippier. Sakai n’est pas la priorité absolue du club, qui cherche d’abord des joueurs plus jeunes, aux alentours de 23 ans. Mais le marché des latéraux est devenu ultra-concurrentiel et ils sont plusieurs clubs de haut de tableau à rechercher un latéral droit pour la saison à venir.

En cas d’échec des pistes prioritaires, Tottenham a donc désigné Hiroki Sakai comme une alternative sérieuse. Reste à savoir si l’OM peut vraiment accepter de céder son titulaire incontournable, capable d’évoluer aussi côté gauche. Lié jusqu’en 2021 et officiellement désireux de poursuivre l’aventure, il pourrait aussi rapporter une indemnité de transfert appréciable, dans le but de reconstruire une équipe ambitieuse pour satisfaire André Villas-Boas.

