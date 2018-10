Il n’en fallait pas tant pour affoler la presse espagnole. Alors, en déclarant que rejoindre le Real Madrid était son rêve, Eden Hazard a mis le feu aux rédactions des journaux pro-Real que sont As et Marca. À tel point qu’il est demandé aux lecteurs s’ils préfèrent le voir arriver dans la capitale espagnole lors du prochain mercato estival ou dès janvier prochain. La deuxième option remporte aisément la majorité des suffrages et selon la Cadena Ser, au regard des difficultés rencontrées cette saison par le Real Madrid, il est possible de voir le Real Madrid passer à l’attaque dès le marché hivernal.

Voilà donc le dossier qui va tenir en haleine les supporters de la Casa Blanca mais aussi de Chelsea les prochaines semaines. Avec sa sortie médiatique, Hazard savait très bien qu’il donnait un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Et qu’il n’avait qu’à attendre pour en constater les conséquences. Une offre du Real Madrid ? Peut-être. Une proposition de prolongation de Chelsea ? Sûrement.

Chelsea va livrer bataille

Maintes fois évoquée, la prolongation de l’international belge âgé de 27 ans a été remise au placard ces derniers mois. L’ancien Lillois n’avait pas souhaité étendre son bail actuel, qui s’étend jusqu’en 2020, avant le dernier mercato estival, déjà dans l’attente d’une offensive du Real Madrid. Skysports explique ce mardi que Chelsea a bien l’intention de répondre aux déclarations de son joueur en lui faisant signer un nouveau contrat en or.

Heureux sous les ordres de Maurizio Sarri, Hazard s’éclate actuellement avec les Blues, avec déjà 8 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La direction du club londonien espère tirer profit de l’épanouissement sportif de son joueur en s’en servant comme un argument. Sera-t-il sensible à cela alors qu’il a entamé sa septième saison à Stamford Bridge ? Une chose est certaine, Chelsea ne rendra pas les armes facilement.