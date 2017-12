L’information a pris tout le monde de court. Alors qu’il reste un peu moins d’une semaine avant l’ouverture du marché des transferts, Liverpool a frappé un grand coup en officialisant la signature du défenseur hollandais Virgil van Dijk. Un élément courtisé par la majeure partie des ténors de Premier League qui est devenu par la même occasion le défenseur le plus cher de l’histoire du ballon rond puisque les Reds ont déboursé pas moins de 84 M€ pour s’attacher ses services.

Un montant hallucinant qui rappelle que les clubs anglais aiment faire monter les prix de manière spectaculaire lorsqu’ils parlent mercato entre eux. Et si cette inflation n’est pas près de s’arrêter depuis la répartition des nouveaux droits TV de Premier League (plus d’un milliard d’euros à se partager), un club se frotte les mains depuis trois ans. En effet, les Saints de Southampton sont devenus, dès 2014, l’un des terrains de chasse préférés de Liverpool.

Liverpool a très bien payé les Saints

Depuis 2014, pas moins de six joueurs ont quitté St Mary pour rallier Anfield. Il s’agit de Rickie Lambert, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Adam Lallana, Sadio Mané et donc Virgil van Dijk. Six transferts qui ont permis de renflouer sérieusement le compte en banque des Saints. En effet, si l’ancien club de Claude Puel peut se réjouir des 84 M€ encaissés suite au départ de van Dijk, il convient de rappeler que Mané (40 M€), Lallana (31 M€), Lovren (25 M€), Clyne (17 M€) et (dans une moindre mesure) Lambert (5 M€) ont également été très bien vendus.

Au total, c’est donc un chèque de 202 M€ qui a été signé depuis trois ans. Une somme XXL dont une très grande partie constitue une forte plus-value puisque Southampton n’avait déboursé qu’un total de 43 M€ pour s’offrir cinq de ces six éléments (Lallana a été formé au club, ndlr). Et à l’avenir, il y a fort à parier pour que de nouvelles ventes juteuses se profilent à l’horizon quand on sait que des joueurs tels que Nathan Redmond, James Ward-Prowse ou Ryan Bertrand commencent à avoir une cote intéressante sur le marché.