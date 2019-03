Alors qu’il a récemment été lié à des départs vers le Real Madrid ou Manchester United, Mauricio Pochettino a vu ces deux portes se fermer, suite à l’arrivée de Zidane sur le banc madrilène et à la prolongation de Solskjær chez les Red Devils jusqu’en 2022. Mais ces événements récents n’auront pas permis à l’Argentin de se montrer plus clair sur son avenir, puisqu’il a encore indiqué hier qu’il ne savait pas de quoi sera fait son futur : « C’est la même question qu’il y a deux, trois mois, a-t-il confié, dans des propos rapportés par The Telegraph. Cela ne dépend pas seulement de moi, mais aussi de Daniel (Levy, président de Tottenham, ndlr). »

« Bien sûr, je sais qu’il est content de moi et il me le dit, a poursuivi l’ex-entraîneur de Southampton. Mais Tottenham est plus grand qu’une personne. Tottenham est plus grand qu’un joueur, Tottenham est plus grand que tout. J’ai besoin de me battre tous les jours pour garder ma position. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas à l’aise. Je dis toujours à Jesus Perez (l’assistant de Pochettino, ndlr) : "Nous devons penser que peut-être que demain, si nous ne nous soucions pas de notre position, nous pourrions partir rapidement". Le football va très vite. C’est difficile de dire : "Je suis heureux maintenant et sûr d’être ici la saison prochaine". »

Pochettino prend le retour de Zidane en exemple

Pochettino a continué son analyse en évoquant le retour de Zidane, comme la preuve que tout peut aller très vite dans le football : « Dans mon esprit, je vis toujours comme si aujourd’hui était le dernier jour. C’est ma philosophie. Un joueur peut dire "je serai là pour cinq ans" mais un entraîneur non, car il peut être limogé demain. Regardez ce qui s’est passé au Real Madrid. Zidane a dit "je pars", deux coachs sont passés et puis il est de retour avant même la fin de la saison. Qui aurait pu croire ça ? C’est pourquoi, dans le football, tout ce qui aujourd’hui est blanc, peut être noir demain, puis blanc à nouveau. Les choses peuvent changer si vite. »

La fin de saison des Spurs pourrait grandement influencer l’avenir de Pochettino, avec un quart de finale de C1 à jouer contre Manchester City, et une troisième place à assurer en championnat, sachant qu’ils ont quasiment abandonné la course au titre (15 points de retard sur le leader Liverpool). Mais le mercato pourrait également être un facteur important, puisque l’Argentin n’a jamais caché son exaspération concernant le peu d’investissements réalisés par les dirigeants de Tottenham sur le marché des transferts (zéro recrue sur les deux derniers mercatos). Si aucune garantie ne venait à être donnée concernant le prochain mercato estival, Pochettino pourrait bien claquer lui-même la porte du club londonien et chercher un poste ailleurs, sachant que sa cote est très élevée en Europe.