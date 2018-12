En ce moment, les principaux sujets de discussions chez les suiveurs des Spurs sont : l’avenir du coach Mauricio Pochettino, dont le nom est associé au Real Madrid et à Manchester United, et celui du chef d’orchestre Christian Eriksen. Mais dans les bureaux de White Hart Lane, il y a des préoccupations plus importantes à court terme : le mercato hivernal. Après être devenu le premier club de Premier League à n’avoir engagé aucune recrue lors du dernier marché des transferts estival, Tottenham sera plus actif en janvier.

Mais pas vraiment dans le sens des arrivées. Dauphin de Liverpool au classement, le club londonien veut surtout faire le ménage. Car plusieurs éléments vont se retrouver dans une situation contractuelle défavorable aux Spurs. Hier déjà, Pochettino a confirmé que Tottenham avait choisi de prolonger Toby Aldeweireld, quitte à activer une clause permettant au Belge de plier bagage l’été prochain contre seulement 25 M€. Une volonté de faire de l’argent pour s’éviter tout départ gratuit qui se confirme dans d’autres dossiers.

Des départs en série à Tottenham

Le Daily Mail nous apprend en effet les Londoniens ne retiendront pas le Belge Mousa Dembélé (31 ans) dont le bail expire en juin prochain. Ce dernier, qui revient de blessure, ne serait pas contre un nouveau challenge non plus. Monaco et l’Inter Milan sont d’ailleurs des pistes évoquées. Idem pour les vétérans Fernando Llorente (33 ans) et Michel Vorm (35 ans). Enfin, deux joueurs à qui il reste deux ans et demi de contrat sont également invités à plier bagage.

Il s’agit de Victor Wanyama (27 ans) et d’un certain Georges-Kévin Nkoudou (23 ans). Le premier n’a été titularisé qu’une seule fois en quatre apparitions en championnat, tandis que le second, qui revient d’un prêt à Burnley, ne compte que 28 petites minutes de jeu cette saison (lors du match de Carabao Cup face à West Ham). Autant d’éléments indésirables pour lesquels Tottenham espère un chèque total de 82 M€ tout de même ! Pas sûr toutefois qu’un tel montant global soit récolté.