Le mercato est terminé depuis jeudi dernier en Angleterre mais le feuilleton Diego Costa lui, continue encore et toujours. Vendredi, certains espéraient encore le voir quitter Chelsea puisque le marché était encore ouvert en Espagne et dans d’autres championnats. Mais l’international espagnol n’a pas quitté les pensionnaires de Stamford Bridge. Ce, malgré le fait qu’il n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte ou que le joueur veuille rejoindre absolument son ancien club, l’Atlético Madrid.

La situation a été intenable tout le mercato. Diego Costa n’a pas hésité à multiplier les sorties médiatiques coups de poings ou à prendre l’initiative de formuler une demande de transfert (transfer request). L’attaquant de 28 ans a tout tenté. Rien n’y a fait. Chelsea ne l’a pas laissé partir. Que faire maintenant pour le joueur de la Roja ? Marca annonce ce mardi que Diego Costa a fait son retour à Londres. Rappelons qu’il est chez lui au Brésil depuis environ trois mois. Le but est simple : calmer le jeu avec Chelsea, qui demanderait 54 millions d’euros pour son joueur.

Cela a été fait à l’initiative de l’Atlético Madrid. Andrea Berta (directeur sportif), Diego Simeone, Tiago et Filipe Luis ont appelé le joueur à ce sujet précise même le média espagnol. Les Colchoneros pensent que cela pourra apaiser la situation et leur permettre de négocier un transfert dans un contexte plus serein avec les Blues. Ainsi, Diego Costa, qui avait séché la reprise, devrait s’entraîner en marge du groupe pendant que les discussions reprendront entre les deux écuries. Cela aura aussi pour intérêt pour le joueur de ne pas arriver à Madrid cet hiver totalement hors de forme. Un premier pas nécessaire qui pourrait marquer le début de la fin du feuilleton Diego Costa.