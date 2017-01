Les supporters de l’Orange Vélodrome se prennent à rêver du retour de Dimitri Payet (29 ans) alors que les premiers contacts entre l’Olympique de Marseille et le meneur de jeu de West Ham sont établis. Seulement, les Phocéens auront très fort à faire dans ce dossier, notamment sur le plan financier. Au départ, ils pensaient offrir entre 35 et 40 M€ pour le transfert. Mais pour faire baisser ce prix considérable, les Marseillais ont songé à insérer des joueurs dans l’opération. France Football a évoqué les noms de Romain Alessandini et Bouna Sarr.

L’Équipe, de son côté, laissait entendre ce mercredi, que Lassana Diarra (32 ans), qui conserve une certaine cote en Angleterre (Manchester United ne serait ainsi pas insensible à ses charmes selon nos informations), pourrait être une autre solution pour convaincre les Hammers de conclure un deal. Malheureusement, les Ciel-et-Blanc vont devoir trouver une autre tactique pour arriver à sceller ce dossier, à en croire une source proche du club londonien, interrogée par le tabloïd anglais The Sun.

L’échange, une solution à oublier...

« Marseille veut inclure un joueur en échange, ils sont désespérés à l’idée de le faire revenir. Mais nous ne sommes intéressés par aucun des joueurs en question. L’opération est au point mort. Nous n’avons absolument aucune envie de vendre Dimitri », a fait savoir ce proche des Londoniens. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont donc devoir trouver une autre stratégie pour séduire les Anglais, avec qui l’international tricolore est sous contrat jusqu’en juin 2020.

À moins que ces derniers ne soient purement et simplement inflexibles, comme le laissait déjà entendre le Telegraph ce mardi. « Dimitri reste notre meilleur joueur et il est au cœur de notre projet pour la fin de la saison. Il ne se passera rien », a conclu la source proche des Hammers. L’OM est donc fixé sur ce dossier. Parviendra-t-il à faire changer d’avis West Ham d’ici la fin du mois ? Rien n’est moins sûr…