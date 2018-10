Manchester United est une formidable machine à gagner... de l’argent ! Et cela, depuis que la famille Glazer est devenue propriétaire du club en 2005. Grâce à un système, particulier pour l’époque dans le ballon rond, mais aujourd’hui, bien plus démocratisé (le LBO), Malcom Glazer, aujourd’hui décédé devenait le propriétaire de l’une des plus belles marques de sport dans le monde. Aujourd’hui, il se pourrait que les Red Devils changent une nouvelle fois de main.

En effet, selon le Mirror ce dimanche matin, le prince saoudien Mohammad bin Salman devrait rencontrer dans les semaines qui arrivent la famille Glazer pour évoquer une potentielle transaction de MU. Cet homme, qui pèserait quel que 850 milliards de livres (soit 963 milliards d’euros), préparerait une offre sensationnelle de 4 milliards de livres (soit 4,5 milliards d’euros) pour acquérir l’équipe dirigée aujourd’hui par José Mourinho, qui a enflammé la presse anglaise ce jour.

Le conflit diplomatique pourrait geler les discussions

Le potentiel acquéreur espère rencontrer les actuels propriétaires de Manchester United en Arabie Saoudite même si le conflit diplomatique qui vient d’éclater, avec le décès du journaliste, Jamal Khashoggi, pourrait contrecarrer les plans, à court terme de Mohammad bin Salman. Il se pourrait que les Glazer patientent quelque peu avant d’entamer des discussions pour la cession même s’ils ont évoqué récemment que MU n’était pas à vendre.

Aujourd’hui Fobes évalue la valeur de Manchester United à 3,2 milliards de livres et donc MBS serait prêt à ajouter 800 millions de livres pour convaincre les Américains de céder leur joyau. Les Glazer, qui ne sont que très peu appréciés des fans d’United, pourraient donc réaliser un bénéfice, par rapport au prix mis lors de l’achat en 2005, de 2,2 milliards de livres sterling si un accord était conclu dans les prochaines semaines. Dans ce genre de milieu, il convient de rester pragmatique et d’attendre des avancées. Wait and see, donc.