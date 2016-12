Programme TV football de la semaine

Votre programme TV foot

Vous n’en pouvez plus de devoir chercher chaque soir les rencontres diffusées à la télévision ? Ne ratez plus aucun match diffusé à la télé avec le Programme Tv de Foot Mercato. Jour par jour, il vous permet de faire une sélection rapide en un coup d’œil de toutes les retransmissions sélectionnées par les chaînes de télévision telles que Canal+, BeIN Sports, SFR Sport, Eurosport, France télévision ou encore TF1.

L’agenda télé des plus grands championnats

L’intégralité du football qui passe à la télévision est sur le programme TV de Foot Mercato. Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Premier League, la Liga, la Bundesliga, Serie A, Ligue des Champions, Ligue Europa, matchs internationaux, Euro, Coupe du Monde.

Ce programme télé football de la semaine dédié à la diffusion des matches de foot et mis à jour en live propose un agenda détaillé des matches retransmis qu’ils soient en direct, en différé sur les principaux canaux de télévision accessibles en France (TNT, satellite, câble, ADSL).

Votre programme tv du jour gratuit, complet, par chaine et par horaire sur les chaînes de la TNT, satellite, câble et ADSL en un seul coup d'oeil. Naviguez sur une grille de programmes TV claire et efficace et découvrez tous les programmes diffusés à la télévision. Ne ratez rien du programme télé mis en place par SFR Sport pour regarder la Premier League.