« C’est vrai qu’il y avait des contacts avec le Zenit et d’autres clubs. Quand Marseille m’a appelé, j’ai choisi l’OM car le projet me convient et l’ambition aussi. Marseille est toujours Marseille. C’est une fierté de signer ici ». Ce mercredi, en conférence de presse, Aymen Abdennour a expliqué son vrai-faux départ au Zenit Saint-Pétersbourg, alors qu’il avait pourtant passé sa visite médicale préalable à son transfert vers la Russie. Cet épisode crée d’ailleurs des tensions au Zenit.

Le Corriere dello Sport assure en effet ce mercredi que Roberto Mancini, qui est en repos à Saint-Tropez, a très mal vécu ce nouvel épisode, lui qui avait déjà dû se résoudre à ne pas accueillir Kostas Manolas (26 ans, AS Roma) pour des divergences entre sa direction et l’international grec. Le quotidien sportif indique même que cette affaire Abdennour est « la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase ».

Mancini songe à claquer la porte

Ne considérant pas son effectif comme suffisamment compétitif et profond selon la publication italienne (le Zenit a pourtant accueilli de nombreux joueurs prometteurs ces dernières semaines), le technicien transalpin vit très mal ce nouvel échec. Au point, selon le Corriere dello Sport, d’envisager de claquer purement et simplement la porte quelques semaines seulement avant son arrivée.

Mancio pourrait même aller jusqu’à résilier à l’amiable son bail de trois ans avec la formation russe. Le Corriere explique qu’il chercherait alors un nouveau challenge, en Serie A ou ailleurs. À quelques heures de la fin du mercato, l’actualité pourrait être bouillante du côté de Saint-Pétersbourg, à cause de la volte-face de dernière minute d’Aymen Abdennour.