Ce dimanche matin, la presse italienne n’avait que des mots pour la rencontre au sommet en Serie A entre l’AC Milan et la Juventus Turin à San Siro. En effet, Cristiano Ronaldo d’un côté, Gonzalo Higuain de l’autre, les Transalpins s’attendaient à un choc des buteurs d’autant que l’Argentin allait retrouver la Vieille Dame qu’il a quittée cet été. Si le Portugais et quintuple Ballon d’Or a inscrit le deuxième but des Juventini, l’Argentin a vécu une soirée cauchemardesque.

Menés sur le score d’un but à zéro, les hommes de Gennaro Gattuso voyaient l’arbitre de la rencontre, après visionnage du VAR, désigner le point de penalty pour une main de Mehdi Benatia dans la surface de réparation. Ainsi, Gonzalo Higuain tenait sa revanche au bout de son pied. Mais, finalement sa tentative était détournée sur le poteau par Wojciech Szczęsny, le portier juventino. Juste avant la mi-temps, cela pouvait lui mettre un coup au moral.

« Nous sommes des humains et non des robots »

Mais ce n’était pas terminé. À sept minutes du terme, Gonzalo Higuain recevait un carton jaune avant d’invectiver l’arbitre et donc de récolter finalement un carton rouge. « En ce qui concerne son expulsion, j’espère qu’il va s’excuser auprès de l’arbitre pour son attitude. À cause de son expérience et de l’importance qu’il a pour nous, il sait qu’il ne peut se permettre une telle réaction, même si sa situation psychologique n’a pas été facile. Maintenant, il devra être capable de réagir et de se concentrer sur ce qu’il doit faire sur le terrain, en évitant de se laisser prendre à la nervosité », expliquait son entraîneur à l’issue du match tandis que CR7 lui avait chuchoté des mots à l’oreille lors de sa sortie du terrain.

Le joueur, lui, a finalement présenté ses excuses après cette terrible soirée. « Je tiens à m’excuser auprès de mon équipe, mon entraîneur, des supporters et de l’arbitre pour cette réaction, a déclaré Higuain, j’en prends l’entière responsabilité. J’espère que ça n’arrivera plus. Cela fait partie de ces moments... Nous perdions, j’ai loupé un penalty, nous sommes des humains et non des robots. Mais je ne vais pas essayer de me justifier », a ainsi expliqué l’attaquant de l’AC Milan. Gattuso a raison, à l’avenir, il conviendra de mieux se canaliser...