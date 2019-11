Arrivé en grande pompe du côté de l’AC Milan en provenance du Genoa, Krzysztof Piątek, l’attaquant international polonais, a régalé à ses débuts du côté de San Siro. 18 rencontres, 16 titularisations et 9 réalisations en Serie A, après une première partie exceptionnelle avec le club génois (19 matches, 18 titularisations, 13 buts en championnat). Visiblement, lorsqu’il a débarqué à Milanello, le centre d’entraînement de l’AC Milan, l’avant-centre était sous le choc.

« J’étais sous le choc. J’ai rejoint un club avec de nombreux meilleurs attaquants. Avant le premier match contre Naples, je suis entré sur le terrain et j’ai entendu les chansons même si j’avais des écouteurs. J’étais un nouveau joueur, mais ils m’ont traité comme si j’avais joué là-bas pendant des années », a-t-il expliqué dans une longue interview accordée à TVP Sport. Sauf que depuis quelques mois maintenant, il, comme son équipe, ne met plus un pied devant l’autre.

Piatek pointe du doigt l’instabilité du Milan

Depuis le début de la saison, Piatek a marqué que trois buts en Serie A en douze matches et neuf titularisations. C’est trop peu pour celui qu’on qualifiait de successeur de Robert Lewandowski. « Il y a eu beaucoup d’instabilité dans le club, qui a affecté les joueurs. Au début, nous n’avons pas créé assez d’occasions et un attaquant a besoin d’occasions. Ça va mieux et c’est une question de temps avant que je recommence à marquer », a-t-il ainsi poursuivi.

Énormément attaqué par les journaux italiens pour ses piètres performances, qui se répercutent aussi avec la sélection nationale polonaise, Piatek a répondu à ceux qui le pointent du doigt. « Les journalistes italiens cherchent un peu. Un jour je suis le Pape du football et le suivant le pire joueur qui existe. Aucune de ces personnes n’est entrée dans ma peau et ce qu’elles disent ne m’affecte pas », a-t-il ainsi conclu. Gageons pour lui qu’il retrouve vite son niveau de l’an passé, au risque de s’attirer encore plus les foudres des suiveurs italiens et des fans rossoneri.