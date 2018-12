Victorieux de Parme dimanche (2-1, 14e journée de Serie A), l’AC Milan a profité du nul de la Lazio Rome sur la pelouse du Chievo Vérone (1-1) pour prendre la quatrième place au classement. Les Rossoneri sont dans les clous pour obtenir une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, l’objectif déclaré des Rossoneri de Leonardo. Et si les Milanais ont su l’emporter face à Gervinho et son équipe, c’est en grande partie grâce à Tiémoué Bakayoko (24 ans).

Le milieu de terrain a en effet réussi une grosse prestation sur la pelouse de San Siro. La presse italienne l’a salué. La Gazzetta dello Sport lui a attribué un 7/10 et le titre d’homme du match. « Une prestation à applaudir. Il a été présent partout. (...) Le meilleur Bakayoko vu jusqu’ici », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif au papier rose. Le Corriere dello Sport, qui l’a également crédité d’un 7/10, n’a pas hésité à le comparer à un certain Marcel Desailly. « Il rappelle le meilleur Desailly quand avec ses "tentacules" il intercepte un nombre incroyable de ballons », explique le journal.

« Tentaculaire », il est désormais comparé à Desailly !

Une performance qui confirme les progrès réalisés par l’international tricolore (1 sélection), prêté avec option d’achat (35 M€) cet été par Chelsea. Gennaro Gattuso, qui ne l’avait pas épargné publiquement après des débuts compliqués, n’a pu que lui rendre hommage en conférence de presse d’après-match. « Il a été courageux de relever le défi que nous lui avons proposé et pour apprendre à opérer correctement dans le cœur du jeu, il s’est améliorer de manière incroyable en peu de temps. Nous savions ce qu’il pouvait nous donner quand nous l’avons recruté », a lancé le technicien avant de poursuivre.

« Il a connu quelques difficultés au début, mais il démontre maintenant qu’il est un joueur important. Le plus surprenant est de voir à quel point il s’est amélioré dans la lecture du jeu, il a fortement cru à notre travail. C’est de le voir haranguer le public... Contre Parme, j’ai cru voir Desailly, même si Bakayoko est encore plus technique », a-t-il conclu. À l’aise dans le nouveau 4-3-3 milanais, Tiémoué Bakayoko, qui a fait le dos rond face aux critiques acerbes et aux rumeurs évoquant son retour précipité à Chelsea, a même été applaudi par les tifosi dimanche. Et dire qu’il y a quelques semaines encore, ce sont des sifflets qui accompagnaient ses sorties...