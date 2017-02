« Roma : le show Dzeko » (Tuttosport), « Sur les épaules du géant » (La Gazzetta dello Sport), « Quel show, fantastique Roma, doublé de Dzeko » (Corriere dello Sport) : la presse sportive italienne est unanime, Edin Dzeko (30 ans) a éclaboussé la rencontre entre l’AS Roma et la Fiorentina (4-0, 23e journée de Serie A) de tout son talent. D’un doublé, l’attaquant a mené les Giallorossi à la victoire. Mieux, il a provisoirement pris la tête du classement des buteurs du championnat d’Italie, avec 17 réalisations au compteur en 23 apparitions.

Toutes compétitions confondues, son bilan est de 24 buts en 32 matches, soit un ratio impressionnant de 0,75 but par match. Forcément, l’international bosnien (83 sélections, 49 réalisations) avait le sourire à l’issue de la partie. « Je me sens bien, nous travaillons dur sur le terrain et cela paye », a-t-il lancé, préférant la jouer collectif. « Meilleur buteur ? Il reste encore beaucoup de matches, on verra. Le système de jeu m’aide assurément, mais aussi la qualité et la force de cette équipe. Mes partenaires me mettent toujours d’excellents ballons vers l’avant. Sans équipe, il n’y a pas de Dzeko », a-t-il indiqué, relayé par La Gazzetta.

Des statistiques de haut niveau

Son entraîneur Luciano Spalletti l’a évidemment félicité en conférence de presse d’après-match, soulignant son importance pour le collectif romanista. « Il n’arrête pas mais nous n’avions aucun doute sur lui : il est très fort techniquement et physiquement. Il avait un peu trop envie de bien faire et de gagner la première année, de se faire connaître. L’été dernier, je lui ai fait savoir que ma Roma prévoyait un attaquant de pointe comme lui, mais je lui ai aussi dit que l’heure était venue de montrer toutes ses qualités », a savouré le technicien italien.

Après une première saison mitigée en Italie (10 buts toutes compétitions confondues) ponctuée par de nombreuses critiques, l’ancien pensionnaire de Manchester City, qui émarge à 4,5 M€ par an, donne enfin la pleine mesure de son talent, pour le plus grand bonheur du club de la Louve. Ajoutez à ses réalisations 7 passes décisives en championnat et vous comprendrez pourquoi Edin Dzeko, que de folles rumeurs en Italie envoient du côté du Real Madrid ou encore à l’Olympique de Marseille, est devenu indispensable à l’AS Roma. Pourvu que ça dure.