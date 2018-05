Blaise Matuidi a donc été sacré champion dans deux pays différents sur la même saison. En participant aux deux premières journées de Ligue 1, il sera effectivement considéré comme champion de France 2018 malgré son transfert mi-août à la Juventus Turin. Et en Italie, il a conquis le week-end dernier le titre de champion, le 7e consécutif pour les Bianconeri, après avoir déjà remporté la Coupe d’Italie aux dépens de l’AC Milan.

Présent lors du lancement de la nouvelle collection de la marque de prêt-à-porter DWNTWN fondée par le créateur de mode Dwen D.Corréa, Blaise Matuidi nous a confié sa joie après cette saison particulièrement réussie. « Pour moi, c’est mon premier à la Juve. C’était exceptionnel et je suis très heureux d’avoir remporté ce titre. (…) La saison a été longue, dure, le Napoli s’est accroché. Ils ont passé un bout de la saison en tête, ce n’a pas été facile. On a su faire le dos rond, on a su travailler pour arriver à gagner. »

« J’ai gagné en expérience »

Habitué à évoluer en Ligue 1 depuis ses débuts à Troyes en 2004, il a découvert à 30 ans (il a eu 31 ans le 9 avril dernier) un nouveau style de jeu et surtout un nouvel état d’esprit, qu’il a détaillé : « un état d’esprit de conquérant, la culture de la gagne de toute l’équipe. On a gagné des matches à la fin parce qu’on n’a rien lâché, parce qu’il y avait l’envie de chacun d’aller chercher le résultat. C’est ça qui m’a marqué ».

Forcément, Blaise Matuidi sort grandi de cette aventure italienne, ce qui est de bon augure pour l’équipe de France pour la Coupe du Monde en Russie. « Aujourd’hui, j’ai gagné en expérience. Quand tu côtoies des grands champions comme Gigi Buffon, Barzagli, Chiellini, ce sont des joueurs qui t’apportent beaucoup en expérience, en approche pour les grands matches et ça m’a beaucoup aidé. » Espérons pour les Bleus qu’il saura en faire profiter à tous ses camarades !