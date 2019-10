Pour beaucoup de joueurs, l’âge de 34 ans est synonyme de fin de carrière imminente. Pour Cristiano Ronaldo, c’est un peu pareil, sauf que la star de la Juventus veut toujours briller autant. Toujours à la lutte dans la course à un sixième Ballon d’Or, le plus célèbre des numéros 7 du football actuel est une véritable machine à gagner et surtout un monstre de statistiques. Avec plus de 700 buts inscrits dans sa carrière, 5 Ballons d’Or, 1 Euro et 5 Ligues des Champions, entre autres, au compteur, CR7 n’a plus rien à prouver.

Pourtant, à l’heure où certains jeunes talents très prometteurs disparaissent très rapidement de la circulation, Ronaldo continue de rester au sommet depuis plus d’une dizaine d’années. Une performance de taille que le Lusitanien a su réaliser dans différents grands championnats (Premier League, Liga et Serie A), derrière laquelle se cache un travail quotidien de titan. Dans un long entretien accordé à France Football, le natif de Funchal a d’ailleurs dévoilé une partie de sa recette miracle.

Un bain d’eau glacée à 4h du matin

Repéré au Sporting Portugal par Sir Alex Ferguson, CR7 s’est tout d’abord révélé au grand public sous le maillot de Manchester United. Un club où il s’est forgé une solide réputation de buteur. « En faisant marcher mon cerveau. Si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux », a-t-il confié, en précisant avoir beaucoup appris des cracks mancuniens de l’époque tels que Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy ou encore Rio Ferdinand. « Si vous n’apprenez pas de ces mecs-là, c’est que vous êtes un imbécile. » Une soif de succès insatiable qui l’a accompagné durant toute sa carrière.

CR7 a avoué qu’il avait également énormément travaillé le physique et le mental dans le but de devenir un joueur parfait. Un bourreau de travail qui s’est imposé une discipline de fer. Preuve en est, l’anecdote racontée après le match de Ligue des Champions face au Lokomotiv Moscou (remportée 2-1 par la Juventus). « Après le match, je suis allé diner avec des amis. Je suis rentré chez moi à 4 heures du matin. J’ai été au spa me mettre dans l’eau glacée avant d’aller au lit. Je me suis réveillé à 10 heures, j’ai pris mon petit déjeuner. A 11 heures, je suis allé bosser au gymnase. SI vous n’avez pas cette discipline tous les jours, vous ne pouvez pas rester au top pendant quinze ans. » Une interview à montrer à beaucoup de joueurs...