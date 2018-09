Débauché pour 40 millions par la Juventus à la Fiorentina lors de l’été 2017, Federico Bernardeschi s’est tout doucement acclimaté sur l’aile droite de l’attaque turinoise. Sorti d’une saison avec 14 buts et 5 passes décisives en 42 matches avec la Viola, le natif de Carrara est considéré comme l’un des plus grands espoirs italiens à son arrivée dans le Piémont. Pourtant ses premiers pas sont frustrants. S’il démontre rapidement un fort potentiel, il n’arrive pas à être suffisamment régulier et se retrouve cantonné à un rôle de joker de luxe. En 31 apparitions, il inscrit 5 buts et 6 passes décisives.

Si ses statistiques ne sont pas exceptionnelles, sa capacité à éliminer et percuter plaît à Massimiliano Allegri. Conscient du déchet, mais aussi de la marge de progression de son poulain, le tacticien italien ne tarissait pas d’éloges à l’issue de la saison dernière : « Bernardeschi a été une merveilleuse surprise, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan personnel. » Opposé à une forte concurrence (Douglas Costa, Paulo Dybala, Juan Cuadrado et Mario Mandzukic), il ne partait pas forcément gagnant en ce début d’exercice et débutait sur le banc pour le premier match de la saison face au Chievo Vérone.

Un impact indéniable

Entré en jeu à la 56e minute de jeu en lieu et place de Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi se met en évidence très vite et son entente avec Joao Cancelo sur le flanc droit fait des misères à la défense adverse. Il provoque tout d’abord l’égalisation avant d’inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel. Une prestation énorme qui lance sa saison sous les meilleurs auspices. Contre la Lazio et Parme en championnat puis Valencia en Ligue des Champions, il poursuit dans son rôle et apporte la percussion que demande la Vecchia Signora. Sur le banc face à Frosinone ce dimanche, il est entré en jeu et a complètement changé le cours d’un match bien mal embarqué. L’occasion d’inscrire un deuxième but de la saison et de réaliser une nouvelle prestation exceptionnelle .

« Je pense que j’ai toujours eu un parcours linéaire de la Fiorentina jusqu’à maintenant. L’année dernière, je suis arrivé dans une équipe de champions, qui avaient remporté six championnats d’affilée ... Pour un garçon, ce n’est jamais facile d’arriver à la Juventus. Mais avec le sacrifice et la volonté de vous mettre au travail, l’entraîneur et l’équipe peuvent compter sur vous » a-t-il livré à la fin de la rencontre face à Frosinone au micro de Sky Sports. Une attitude professionnelle remarquée par son coach Massimiliano Allegri : « l’autre jour (face à Frosinone, ndlr), il a joué dans un position axiale car le match le demandait. Federico a très bien joué sur le côté face à Valence, il a été très utile dans les deux phases. Il a beaucoup grandi et les mérites sont les siens. Il a compris que pour être dans une grande équipe, il devait s’améliorer physiquement et mentalement et il le fait. Il a fait un grand travail sur le plan physique et le prouve. C’est important pour la Juventus et pour l’équipe nationale ». Bien parti dans sa saison, Federico Bernardeschi doit continuer sur cette voie s’il veut s’imposer comme un titulaire incontournable de la Juventus. Quoi qu’il en soit, il a déjà marqué les esprits.