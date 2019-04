Cela faisait 53 jours qu’il n’était plus apparu sur un terrain de football, sous le maillot de l’Inter Milan. En froid avec ses dirigeants après l’annonce de la perte de son brassard de capitaine et gêné par un souci physique, Mauro Icardi (26 ans) est resté au placard pendant près de deux mois. Une situation à risque pour l’Inter qui a forcément vu enfler les rumeurs de départ de l’international argentin. Une ambiance tendue face à laquelle l’entraîneur des Intéristes, Luciano Spalletti, n’avait pas pris de gants très récemment en tenant des propos assez durs à l’encontre de son joueur.

Pas de quoi changer ses plans pour autant. Comme il l’avait annoncé, Spalletti a enfin pu aligner son buteur au coup d’envoi du match Genoa-Inter comptant pour la trentième journée de Serie A. Une rencontre au cours de laquelle Icardi a su répondre présent en inscrivant le but du 2-0 sur penalty avant de se muer en passeur décisif pour Ivan Perisic pour le 3-0. Au final, les Nerazzurri se sont largement imposés 4-0. En termes d’image, ce carton est profitable à Icardi puisque son club n’avait plus connu de gros succès depuis le 3 novembre 2018. Et c’était encore contre le Genoa (5-0). Auteur d’une belle charge contre son attaquant quelques jours auparavant, Spalletti n’a donc pas échappé aux questions sur Icardi en conférence de presse.

Buteur et passeur, mais insulté par ses supporters

Et si le technicien italien a souligné la force de caractère de son numéro 9, il n’a pas oublié de s’attribuer les mérites du retour à la compétition du Sud-Américain. « Quelqu’un devait faire le premier pas pour l’Inter et je l’ai fait. je devais le faire d’abord et je l’a fait. J’attendais que tout le monde en fasse de même. C’était difficile de voir tout ça arriver. Mais avec la victoire de ce soir (hier, ndlr), tout va bien. L’équipe a démontré beaucoup de professionnalisme et d’intelligence. Icardi a pris un risque en se présentant face au but, ce n’était pas facile de tirer un penalty après avoir traversé tout ça. Il a montré son caractère, l’équipe lui a permis de le tirer et donc tout se termine bien ».

En guise de réaction d’après-match, Mauro Icardi s’est contenté d’un post Instagram "Forza inter". Désireux de reconquérir le coeur du club lombard et de ses tifosi, l’Argentin va toutefois devoir s’employer. Car hier, son but et sa passe décisive n’ont pas été suffisants. Présents en tribune visiteurs, les supporters intéristes ont copieusement insulté leur joueur quand ce dernier a voulu célébrer son penalty devant eux. Invité à quitter l’Inter par les tifosi nerazzurri, Icardi a encore du pain sur la planche...