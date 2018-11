Depuis son arrivée à la tête de la sélection italienne en mai dernier, Roberto Mancini fait confiance aux jeunes pour relancer une Nazionale en perte de vitesse, un an après la non-qualification à la Coupe du Monde russe. Daniele Rugani (24 ans), Lorenzo Pellegrini (22 ans), Federico Chiesa (21 ans) ou encore Nicolò Barella (21 ans) sont les noms de cette nouvelle génération appelée à mener l’Italie jusqu’à l’Euro 2020. Ce dernier, milieu de terrain de son état, semble être l’incarnation de cette Squadra Azzurra en reconstruction, mais pleine d’ambitions pour retrouver son lustre d’antan.

Des écuries européennes déjà à l’affût

Natif de Cagliari, en Sardaigne, Barella intègre dès son plus jeune âge le club de sa ville et connaît son premier titre à seulement 19 ans (champion de Serie B en 2015-2016). Après une découverte de l’élite du foot transalpin la saison suivante, il s’impose comme un indéboulonnable du onze sarde lors de l’exercice 2017-2018. Il joue 34 matches avec les Rossoblù, tous en tant que titulaire, et inscrit 6 buts, dont un face au Milan AC. Des performances qui ne passent pas inaperçues dans la Botte, mais également en Europe, où son nom commence à circuler de plus en plus régulièrement dans les rumeurs de transfert.

Tout d’abord en Italie. La Juventus Turin et l’Inter Milan sont souvent cités comme les clubs intéressés par la venue du jeune joueur. En France également. L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco ont tenté des approches pour l’enrôler cet été. Enfin, le Sun a récemment rapporté que Tottenham serait prêt à offrir 40M€ pour lui. Bien que flatté par ces sollicitations, Barella est décidé à finir la saison au Casteddu. Il continue sur sa lancée cette année : en tant que "mezzala" (milieu relayeur), qui lui permet « de défendre et d’attaquer en même temps », comme il l’a déclaré à La Gazzetta dello Sport dernièrement, il a joué 12 matches de championnat sur 12 (1 but), dont 3 avec le brassard, faisant de lui le plus jeune capitaine de l’histoire du club. Une confirmation et une maturité, dans le jeu et dans la vie, qui poussent Mancini à le convoquer avec la Squadra Azzurra en octobre dernier.

Des débuts prometteurs en sélection

Il honore sa première cape le 10 octobre, en amical face à l’Ukraine (1-1). Associé à Marco Verratti et Jorginho au milieu, Barella ne tremble pas et est l’auteur d’une prestation pleine de promesses, à l’image de son équipe. Rebelote quatre jours plus tard, cette fois en Ligue des Nations, contre la Pologne (1-0). Une nouvelle sortie de qualité, comme en témoignent les commentaires dithyrambiques du journal au papier rose : « ce serait fou de renoncer à son enthousiasme : agressivité, profondeur, pressing. Tel un vétéran, jusqu’à la fin, il n’a pas perdu un ballon et "a étouffé" les Polonais. » Le monde du football est aussi conquis par le joueur, comme Fabio Capello, qui n’hésite pas à le comparer à une ancienne gloire italienne au micro de Rai Radio 1. « Barella a un futur avec la Nazionale, absolument. (...) Nicolò a ce quelque chose en plus sur le plan de la qualité et de la quantité, qui manquait à cette équipe. Si je devais le comparer à quelqu’un du passé, je dirais Diego Tardelli. » Des propos agréables à entendre.

Le Sarde se sent également bien dans cette équipe, qu’il a intégrée à merveille. « Le mérite en revient à mes coéquipiers. (...) Avec la sélection, jouer aux côtés de champions comme Verratti et Jorginho est facile. Ils organisent tout et moi, j’aide les attaquants en lançant les offensives de l’arrière », avait-il confié tout en modestie après sa première internationale, au micro de Sky Sport. Ce samedi, l’Italie affrontera le Portugal pour espérer terminer première de son groupe en Ligue des Nations (20h45, à suivre en live commenté sur notre site). Pour atteindre cet objectif, Roberto Mancini ne s’y est pas trompé et a encore fait appel à Nicolò Barella. Sûrement titulaire, il devra de nouveau se montrer à la hauteur de l’événement. Histoire de prouver qu’il est bien la relève d’une Italie à la recherche de sa gloire passée.