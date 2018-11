Avec 37 points pris sur 39 possibles, la Juventus Turin réalise un début de saison tonitruant. Et Cristiano Ronaldo, arrivé cet été pour 100 M€ en provenance du Real Madrid, n’y est pas étranger. Samedi encore, c’est le Portugais qui a montré la voie aux Bianconeri en ouvrant le score sur la pelouse de la Spal sur un coup franc de Miralem Pjanic (2-0, 13e journée de Serie A). Son 9e but en 13 matches de championnat, sur sa première touche de balle.

Opta souligne que la dernière fois qu’un nouveau venu à la Juve avait inscrit autant de buts en un tel laps de temps, c’était Pietro Anastasi, lors de l’exercice 1968/1969. La Gazzetta dello Sport précise que la star lusitanienne, entre buts et passes décisives, est impliquée sur 50% des réalisations inscrites par la Vieille Dame (14 sur 28). Son association avec Mario Mandzukic est un modèle du genre. Ensemble, les deux hommes ont marqué 16 fois.

CR7-Manduzkic, les deux font la paire

Les deux « se cherchent, s’estiment et se comprennent » souligne le Corriere dello Sport. Le Croate, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois ce week-end, fait lui aussi l’unanimité chez les Turinois. « Mario a du charisme et du caractère et il donne toujours tout. Je suis content pour lui », a lâché Leonardo Bonucci face à la presse à l’issue de la rencontre avant d’ajouter. « Ronaldo ? C’est le meilleur au monde, un professionnel exemplaire ».

Les deux - dans une attaque à deux ou à trois d’ailleurs - font la paire donc, au point que La Gazzetta dello Sport les compare déjà aux dieux grecs Castor et Pollux, mais aussi aux duos légendaires de l’histoire récente de la Juve : Gianluca Vialli-Fabrizio Ravanelli et David Trezeguet-Zlatan Ibrahimovic. Au Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait Karim Benzema. Il a trouvé en Mario Mandzukic le complément idéal pour continuer, dans un autre style, à écrire l’histoire du côté de Turin.