Mercredi soir, Cristiano Ronaldo n’a pas pu terminer la rencontre face à Valence. Le joueur de la Juventus a effectivement été expulsé aux alentours de la demi-heure de jeu, après ce que l’arbitre a considéré être une agression sur Jeison Murillo, le défenseur des Murcielagos. Le Portugais a quitté la pelouse de Mestalla en larmes. Et comme l’explique le quotidien Marca, CR7 est persuadé que les choses ont changé depuis sont départ du Real Madrid. Et pas en bien.

L’épisode du gala de l’UEFA avait déjà mis la puce à l’oreille du Portugais, puisqu’il pensait clairement être le vainqueur du titre, finalement décerné à Luka Modric. Concernant l’expulsion en Ligue des Champions, certains proches estiment qu’il s’agit d’une vengeance de l’UEFA, qui lui ferait ainsi payer son absence à Monaco. Ils parlent même de persécution contre la star de la Juventus, et celle-ci pourrait s’accentuer en cas de non-victoire lors des trophées The Best lundi.

La FIFA n’est d’ailleurs pas totalement convaincue que le Portugais voyage à Londres pour cette cérémonie de lundi. Les informations du quotidien espagnol viennent ainsi confirmer des bruits qui avaient été publiés en Italie ces derniers jours. Reste également à voir si l’UEFA infligera une lourde sanction au Portugais après son expulsion, même si les dernières informations évoquées en Italie parlaient d’un seul match de suspension. Mais une chose est sûre, les arbitrages de la Juventus en Europe seront suivis de très près...