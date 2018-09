On l’attendait, et c’est fait ! Cristiano Ronaldo a enfin inscrit son premier but en rencontre officielle sous le maillot de la Juventus, où il est arrivé cet été contre un montant environnant les 105 millions d’euros. La presse italienne ne s’inquiétait pas forcément jusqu’ici, mais force est de constater que le joueur avait envie de marquer. Il avait d’ailleurs, avec son entraîneur Massimiliano Allegri, élaboré un plan de travail spécifique pendant cette trêve internationale pour espérer mettre fin à sa disette.

Un plan qui s’est avéré efficace cet après-midi, lors de la victoire 2-1 des Piémontais face à Sassuolo, puisque le Portugais a tout simplement inscrit les deux réalisations turinoises. Après une première période dans laquelle il a eu du mal à se créer des occasions, et ce alors que ses coéquipiers le cherchaient énormément, le Portugais a ouvert le score à la 50e minute, n’ayant qu’à pousser le ballon au fond après une erreur de la défense. Il récidivait un quart d’heure plus tard, à la conclusion d’une contre-attaque de son équipe.

« J’ai besoin d’un petit peu plus de temps pour m’adapter »

« Les gens attendaient de me voir marquer, et cette fois je sentais que j’avais un peu de pression pour marquer mes premiers buts, c’est normal, je suis un être humain, et on le sent cette anxiété, mais je savais que les buts viendraient, je travaille beaucoup, je suis quelqu’un qui ait confiance, je veux remercier mes coéquipiers aussi », a lancé le Portugais devant les caméras de beIN Sports au coup de sifflet final.

« Je suis encore dans un processus d’adaptation, je dois connaître mes coéquipiers, c’est un grand changement, le championnat est différent, j’ai besoin d’un petit peu plus de temps pour m’adapter, mais la seule réponse qu’il y a à apporter c’est du travail et du talent », a-t-il ajouté, avouant avoir encore besoin de travail pour atteindre son meilleur niveau. Maintenant, Cristiano Ronaldo est attendu dès mercredi face à Valence en Ligue des Champions...