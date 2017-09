Blaise Matuidi avait déjà foulé la pelouse de l’Allianz Stadium face à Cagliari. Rentré à vingt minutes de la fin pour remplacer Gonzalo Higuain, l’international français découvrait alors son nouvel environnement. Et pour ses premières minutes sous le maillot de la Juve, l’ancien parisien avait reçu une belle ovation des tifosis. Ce samedi, l’international français fêtait sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs face au Chievo Vérone. Allegri avait façonné son 4-3-3 habituel avec un trio Pjanic-Matuidi-Sturaro dans l’entrejeu.

Si le champion d’Italie n’a pas tremblé en l’emportant aisément 3-0, sa nouvelle recrue s’est distinguée par son habituelle activité débordante sur le pré. Toujours disponible, l’ancien stéphanois n’a pas hésité à apporter sur le plan offensif par ses projections, son harcèlement sur le porteur du ballon permet à son équipe de bénéficier d’une palette élargie. Infatigable au sein du onze turinois, Matuidi a séduit tout son monde samedi soir. En témoigne les louanges reçues dans la presse transalpine.

Blaise Matuidi déjà indispensable

Dans ses notes du match, TuttoMercatoWeb s’est fendu d’un bon 6,5/10 pour le joueur français. « Il apporte beaucoup de dynamisme et semble être un vétéran de cette Juve, il est déjà fondamental. » Car ce qui a aussi frappé face au Chievo, c’est la faculté d’adaptation de Blaise Matuidi. Ce dernier s’est intégré avec une facilité déconcertante dans le collectif turinois.

Quelques semaines après son arrivée, le principal protagoniste suscite déjà l’unanimité au sein du vestiaire de la Juventus. Acheté 20 millions d’euros plus 10 millions de bonus cet été, le milieu français veut prouver que son départ du PSG ne freinera pas son ascension. Alors que N’Golo Kanté s’installe peu à peu dans l’entrejeu en équipe de France, le natif de Toulouse ne s’avoue pas encore vaincu. Et à la Juve on s’en frotte les mains...