C’est la nouvelle qui agite toute l’Italie en ce début de semaine : Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son grand retour du côté de l’AC Milan plus de six années après l’avoir quitté pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’annonce la Gazzetta dello Sport ce mardi matin dans son édition papier. Le journal rose détaille même l’avancée des négociations entre le club lombard et le géant suédois, qui ne serait pas contre rentrer en Europe.

Ce lundi, Mino Raiola, l’agent de l’attaquant, a rencontré les dirigeants lombards. Il semble que cette réunion était plus pour évoquer la blessure de Giacomo Bonaventura, dont la saison est terminée. En effet, un accord aurait déjà été plus ou moins trouvé entre les deux parties pour Ibra qui serait prêt à signer pour une durée de six mois, reconductible pour l’année 2019-2020 si ses performances sont bonnes. En outre, la star suédoise serait d’accord pour ne demander qu’un salaire de 2 millions d’euros pour les six derniers mois.

L’AC Milan a d’autres besoins

Toutefois, l’affaire est encore loin d’être conclue. La GdS évoque le fait que l’avant-centre des Los Angeles Galaxy, qui a marqué 22 buts en Major League Soccer (MLS) cette année, a les yeux rivés sur son téléphone. Il attend désespérément un appel de Leonardo, revenu en tant que directeur sportif à l’AC Milan. Si l’affaire n’est pas conclue pour le moment, c’est uniquement une question de priorité bien que ce soit la piste la plus concrète.

En effet, une série de blessures met pour le moment l’AC Milan dans une position délicate et il faudra au club italien recruter au milieu de terrain et surtout en défense pour espérer maintenir la cadence en Serie A (ils sont cinquième du classement à un point de la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions). Il faudra aussi attendre de voir ce que dit l’UEFA concernant le fair-play financier. En d’autres termes il est probable que nous revoyions Ibrahimovic en Europe et à l’AC Milan sauf si Leonardo en décide, finalement, autrement.