Après avoir vu éclore Hamed Junior Traoré depuis 2 ans en Serie A, qui évolue au milieu de terrain et qui est déjà passé par Empoli et Sassuolo, l’Italie a découvert ce week-end son jeune frère, Amad Diallo Traoré. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce très véloce attaquant, qui faisait déjà beaucoup parler de lui en championnat Primavera au sein de la pépinière de talents de l’Atalanta, n’a pas de temps à perdre puisqu’il vient de vivre une semaine tout simplement incroyable qui va rester gravée dans sa mémoire. Avec en point d’orgue, un but avec les pros en Serie A à seulement 17 ans, qui fait de lui le deuxième plus jeune buteur de la saison des cinq grands championnats européens derrière le très coté barcelonais Ansu Fati.

Tout commence en milieu de semaine dernière du côté de Manchester. L’Ivoirien dispute son premier match de la semaine en Youth League. Et Traoré réalise tout simplement une partie d’exception. Face aux jeunes pousses de Manchester City, il fait parler ses qualités, à savoir vitesse, dribble, altruisme et technique. Sur le premier but de son équipe, il place une accélération côté droit qui laisse sur place son défenseur et s’infiltre dans la surface de réparation pour placer une passe décisive du pied droit. Mais le plus beau est à venir. À la 78e minute, il récupère un ballon à 40 mètres du but. S’en suivent une nouvelle accélération et un slalom entre trois défenseurs des Citizens et un face à face remporté face au gardien. L’Atalanta gagne 1-3 à l’extérieur et peut remercier Traoré.

Un but en Serie A et deux passes décisives avec les U19 en 24 heures !

Une performance de haut vol qui convainc le coach de l’Atalanta Bergame Gian Piero Gasperini de l’intégrer dans le groupe pro et même de le faire entrer en jeu au cours de la démonstration des Bergamasques face à l’Udinese ce dimanche (7-1). En moins de six minutes, le jeune attaquant de 17 ans fait encore parler son style caractéristique à la Arjen Robben, à la différence qu’il possède les deux pieds. Comme en Youth League, Traoré récupère un ballon loin de son but, accélère, fixe son défenseur et place une frappe surpuissante du gauche imparable à l’entrée de la surface. Une action d’une grande précision et d’une maîtrise parfaite pour un joueur si jeune. Mais le meilleur est à venir. Ce lundi soir, il est de nouveau aligné, cette fois en Supercoupe d’Italie Primavera face à la Fiorentina. S’il ne marque pas, il offre deux passes décisives à ses jeunes coéquipiers Piccoli et Gyabuaa, pour une victoire finale 2-1 de son équipe.

Une semaine folle donc pour celui dont l’idole n’est autre que Lionel Messi. Arrivé en Italie avec sa famille de Côte d’Ivoire dans la région de Reggio d’Émilie, il se fait repérer lors d’un tournoi de jeunes organisé en 2014 pour les fêtes de Noël et fait déjà des ravages à 12 ans sous les yeux aiguisés des recruteurs de l’Inter, de l’AC Milan, de la Roma et de la Juventus. Mais contre toute attente, c’est l’Atalanta qui a remporté la mise. À la vue de la folle semaine vécue par Amad Diallo Traoré, les dirigeants de l’Atalanta se frottent déjà les mains, d’autant qu’il se murmure déjà en Italie que la Juventus Turin a pris de sérieux renseignements sur lui.