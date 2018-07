Hier, Cristiano Ronaldo a été présenté en tant que nouveau joueur de la Juventus Turin. Un timing pas forcément parfait puisque les Bleus, champions du Monde, défilaient en même temps sur la plus belle avenue du Monde, les Champs-Élysées, à Paris. Pourtant, c’est bien l’un des plus gros transferts de tous les temps qui s’est réalisé sous nos yeux, lors ce Mondial russe. Reste maintenant à savoir au bout de combien de temps la Vieille Dame rentrera dans ses frais.

C’est la question que s’est posée ce mardi matin le journal espagnol à tendance pro-madrilène, As. Déjà, pour commencer, il faut dire que la vente de maillot, floqué du sept de Cristiano Ronaldo, a considérablement augmenté le chiffre habituel du club piémontais. Même si les formations ne reçoivent, selon les accords, au maximum que 20% de l’argent récolté sur chaque tunique et que cela reste marginal dans un chiffre d’affaires, cela montre l’étendue de cette signature.

Les recettes vont grimper en flèche

D’après la publication espagnole, les bénéfices devraient augmenter de 30% lors de la prochaine saison. Ce qui représente une plus-value de 22 à 25 millions soit quasiment le salaire annuel du Portugais, qui émargerait à 30 millions annuels selon les dernières indiscrétions. Enfin, l’action de la Juve en bourse est passée de 0,67€ à 0,90€ le jour de la signature. Pour les supporters, tout est aussi prévu dans l’antre de la Vieille Dame.

Grâce à l’Allianz Stadium, l’année passée, la Juve a récolté 27,5 millions d’euros, mais une augmentation de 30% est à prévoir et, donc, par conséquent, le club le plus connu de Turin pourrait empocher la modique somme de 71 millions d’euros ! Inutile de préciser aussi qu’Andrea Agnelli, le grand patron, devrait renégocier à la hausse les contrats en cours avec Adidas, Jeep et Cygames. De quoi voir venir donc pour la Juventus pas habituée à des dépenses si élevées.