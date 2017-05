Et si Monchi, à peine nommé directeur sportif de l’AS Roma, avait fait une bourde ? Le 3 mai dernier, alors qu’il était tout juste nommé officiellement à son nouveau poste, il avait réservé quelques surprises aux médias italiens en annonçant la fin de la carrière de Francesco Totti, mythique attaquant du club de la Louve. « En ce qui concerne Totti, j’ai toujours su qu’il y avait un accord entre lui et le club au sujet du fait que ça serait sa dernière saison en tant que joueur », avait-il notamment assuré. « Il intègrera l’équipe dirigeante. Je le veux à mes côtés parce qu’il est la Roma, et qu’il peut m’apprendre ce qu’est la Roma. »

Sauf que, les jours suivant, aucune confirmation n’est venue étayer les propos de Monchi, laissant peu à peu le doute s’installer. Et si, à 40 ans, Totti continuait l’aventure avec son club de toujours (il est apparu pour la première fois en équipe première lors de la saison 1992-1993) ? Eh bien, le capitaine romain s’est enfin exprimé sur le sujet, sur sa page Facebook. Avec un sacré rebondissement à la clé !

« Rome-Genoa, dimanche 28 mai 2017, la dernière fois où je pourrais porter le maillot de la Roma. Il est impossible d’exprimer en quelques mots tout ce que ces couleurs ont représenté, représentent et représenteront pour moi. Toujours. Je sens juste que mon amour pour le foot ne passe pas : C’est une passion, ma passion. Il est si profond que je ne peux pas arrêter de la nourrir. Jamais. Depuis lundi, je suis prêt à repartir. Je suis prêt pour un nouveau défi », a-t-il écrit. Un nouveau défi ? Visiblement, Totti n’a pas envie de raccrocher les crampons. Et semble ouvrir la porte à un départ, le premier de son immense carrière. A moins que cet amour pour le foot ne se prolonge, comme prévu, par un poste au plus près du terrain. Le mystère reste entier, et les spéculations ne vont pas s’arrêter de sitôt !