Sur les chapeaux de roue. Paulo Dybala (24 ans) avait lancé sa saison tel un boulet de canon avec 11 réalisations en 8 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à fin septembre. Le n° 10 de la Juventus Turin a ensuite connu une période de disette de cinq matches avant de retrouver le chemin des filets, fin octobre. Un schéma qui s’est reproduit en novembre et en décembre. La Joya n’a ainsi plus marqué depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Trois pannes étonnantes puisqu’il n’en avait connu que deux la saison passée... Face à ces prestations décevantes, l’international albiceleste (12 sélections) voit les critiques se lever. Les tifosi d’abord, qui avancent évidemment sa récente augmentation (il perçoit désormais 7,5 M€ par an grâce à sa prolongation jusqu’en 2022). Le club ensuite.

Ancienne gloire de la Juve aujourd’hui au sein de l’organigramme, Pavel Nedved, lundi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, n’a ainsi pas hésité à le tacler publiquement. « Il peut avoir des hauts et des bas à son âge, mais il sait qu’il a un club proche de lui et qui le soutient en toutes circonstances », a lancé le Tchèque avant de poursuivre. « L’unique conseil que je peux lui donner, c’est de toujours donner le maximum à l’entraînement, faire des sacrifices dans sa vie privée : alors, il pourra devenir un grand. Allegri traite tous les joueurs de la même façon, à la Juve, c’est comme ça. Même Higuain, quand il n’était pas bien, allait sur le banc. À la Juve, seuls ceux qui sont au top jouent ». Le message est clair.

La Juve lui donne les clés pour sortir de la crise

Gianluigi Buffon, capitaine emblématique de l’écurie transalpine, l’a invité à prêter oreille au responsable bianconero. « Ce sont des conseils, pas des critiques. Je connais très bien Pavel, et vu sa carrière, il a le droit de s’exprimer. Vu son talent et son potentiel, Paulo est le n° 1 de cette Juventus. Plus il suivra les conseils, plus il aura la possibilité de faire une carrière merveilleuse », a confié le portier azzurro en marge de la remise des Gazza Awards mardi soir. Tuttosport expose ce jeudi « toute la vérité sur Dybala ». Et l’heure est à la soupe à la grimace pour l’Argentin, également mis en cause au pays pour son faible apport en sélection et sa compatibilité à peaufiner avec l’idole Lionel Messi. Il serait déçu d’être la cible des critiques et se réfugie dans le travail à l’entraînement.

Vivant des soucis personnels extrasportifs, il se serait refermé sur lui-même, comptant surtout sur le soutien sans faille de son ami et compatriote Gonzalo Higuain pour retrouver le sourire. Il Pipita, qui a lui aussi connu une crise de confiance en début de saison, trouve les mots pour le rassurer. Le président turinois Andrea Agnelli lui a également manifesté son soutien publiquement. « Le problème Dybala ? C’est plutôt ceux qui n’ont pas Dybala qui ont un problème », a-t-il lâché. Massimiliano Allegri essaie aussi de le rassurer, lui maintenant sa confiance et lui adressant de précieux conseils. « Paulo doit faire les choses plus simplement pour sortir de la crise, ce n’est pas plus compliqué que ça », a confié le coach piémontais. La Juve se met donc en quatre pour rassurer et relancer son joyau. Il reste désormais quatre rendez-vous à Paulo Dybala pour inverser la tendance d’ici la fin de l’année civile.