Si toute la planète football avait les yeux rivés sur le Camp Nou pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (0-0, 10e journée de Liga), c’est du côté de Gênes que Cristiano Ronaldo, l’ancien Merengue, a assuré le spectacle. En s’élevant à 2m56 du sol, soit 10 cm au-dessus de la barre transversale, le Portugais a inscrit de la tête le deuxième but des siens sur la pelouse de la Sampdoria (1-2, 17e journée de Serie A). Une réalisation décisive puisqu’elle offre une précieuse victoire à la Vieille Dame, solide leader du classement. Interrogé au micro de Sky Sport en Italie, CR7 n’avait pas forcément l’impression d’avoir réalisé une action hors du commun. « C’était un match difficile, la Sampdoria a très bien joué. Nous avons eu une belle attitude durant les 90 minutes et nous avons mérité de l’emporter », a-t-il d’abord confié avant d’ajouter.

« Je ne savais pas que j’étais monté si haut sur mon but, je suis très content d’avoir aidé l’équipe à gagner. L’important, c’est aider la Juventus à décrocher des titres », a-t-il expliqué. Une déclaration presque classique à l’opposé de son but. Il suffit d’ailleurs de voir les réactions déclenchées par cette incroyable détente verticale (71 cm) pour s’en convaincre. « Vole, CR7 vole ! », titre La Gazzetta dello Sport quand le Corriere dello Sport reprend lui le célèbre refrain « Volare oh oh » photo du chef d’oeuvre à l’appui. Tuttosport, tout en mesure, y va de son : « le Martien fait voler la Juve ». Ailleurs aussi, la performance athlétique du Lusitanien est saluée.

« Air Ronaldo », « Airbus CR7 »

Au Portugal par exemple, on salue « le décollage de l’Airbus CR7 » dans les colonnes de Record, quand O Jogo raconte « son vol ». La Fédération Portugaise de Football, jamais avare de compliments sur sa star, s’est permis une comparaison avec Superman. « Un oiseau ? Un avion ? Non c’est un vol de Cristiano Ronaldo ! », a-t-elle posté sur ses réseaux sociaux. Une comparaison que l’on retrouve dans les colonnes du Daily Mail : « le surhomme Cristiano Ronaldo saute à 2m56 et reste en l’air pendant une seconde et demi pour une tête qui défie les lois de la gravité ». A Bola l’affuble purement du surnom d’« Air Ronaldo », en référence à Michael Jordan.

Une référence reprise par Claudio Ranieri, entraîneur vaincu du soir, en conférence de presse d’après-match. « Ronaldo a fait quelque chose que l’on ne voit qu’en NBA, il est resté en l’air pendant une heure et demie. Il n’y a rien à dire, on ne peut que le féliciter et continuer », a lâché l’expérimenté coach italien de la Samp, souriant mais résigné. Le natif de Funchal, lui, savoure sa revanche, lui qui, après avoir été sèchement critiqué, vient d’enchaîner 6 buts en 5 matches toutes compétitions confondues. « J’ai eu un problème au genou qui m’a gêné pendant un mois, mais maintenant, je suis très bien », a-t-il conclu. Cristiano Ronaldo n’a pas fini de nous étonner.