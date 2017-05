C’est peu dire que la saison de l’Inter Milan a été tout sauf un long fleuve tranquille. Septième de Serie A à quatre points du voisin et ennemi AC Milan à une journée de la fin, la formation lombarde n’a jamais vraiment su trouver son rythme croisière, et a du reste épuisé pas moins de trois entraîneurs depuis la reprise (Roberto Mancini, Frank De Boer, et Stefano Pioli).

Actuellement entre les mains de Vecchi, qui assure l’intérim, les Nerazzurri sont attendus au tournant lors du prochain exercice, et vont devoir faire les bons choix. En attendant de connaître l’identité du prochain coach (Spalletti ?) et de savoir quels joueurs quitteront le navire durant l’intersaison (Perisic est annoncé au PSG, Murillo plaît à Monaco), l’Inter a décidé de dévoiler sa nouvelle tunique domicile.

Un maillot qui se veut résolument plus voyant que le précédent. Le bleu est ainsi plus éclatant et se remarque bien plus, tandis que les rayures noires ne sont elles plus uniformes mais varient. Entre respect des traditions et volonté de dynamisme, cette tunique saura ravir les supporters attachés au respect des valeurs mais aussi ceux désireux de voir un peu de nouveauté.

Le maillot de l’Inter Milan domicile 2017-18 est disponible à la vente sur Foot.fr