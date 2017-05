C’est la même chose depuis six ans en Italie. Les clubs espèrent pouvoir triompher, mais c’est au final la Juventus Turin qui rafle tout. Sixième Scudetto de rang pour les Bianconeri et, comme souvent, c’est l’AS Roma qui a longtemps tenu bon et donné du fil à retordre aux troupes de Massimiliano Allegri. Une formation romaine qui, par ailleurs, s’est faite éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par l’OL.

Deuxièmes de Serie A à une journée de la fin et avec seulement un point d’avance sur Naples, les Giallorossi ne sont pas encore assurés de rester dauphins de la Juve mais se tournent pourtant déjà vers l’avenir. Pour preuve, le club de la Louve et Nike ont dévoilé ce jour le nouveau maillot domicile de la formation transalpine. La tunique pourpre et or, avec un ton de pourpre différent sur les manches, fera le bonheur des supporters, qui verront la devise du club Roma Siamo Noi s’inscrire sur le col.

Le maillot de l’AS Roma domicile 2017-18 est disponible à la vente sur Foot.fr