Zlatan Ibrahimovic a terminé sa saison. Malgré les 22 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres de MLS du Suédois, les Los Angelexes Galaxy ont manqué les play-offs pour un petit point. Une vraie déception pour l’attaquant star qui aime tant la compétition. Il pourra toujours se consoler en se sachant nommé pour le titre de la MVP de la saison. Pas sûr que cela comble son manque et son agacement de voir son équipe se morfondre. Depuis quelques semaines déjà, Ibra multiplie les annonces d’un possible départ des Etats-Unis et fait des appels du pied à l’Europe.

Il a notamment évoqué un possible retour dans son club formateur de Malmö en Suède. « J’ai reçu une offre. Ils veulent que je revienne à la maison (il y a évolué entre 1999 et 2001, ndlr) pour que je termine ma carrière là-bas. Je ne sais pas, je ne ferme pas les portes. C’est un championnat qui me manque. » Il y a bien eu la rumeur Real Madrid mais il pourrait faire son retour dans un autre club qu’il connaît parfaitement. La presse italienne s’en donne à cœur joie ce matin et évoque la venue d’Ibrahimovic au Milan en janvier. Cela ne vient que confirmer les premières informations sorties à ce sujet il y a un mois.

Milan veut le faire venir libre en janvier

La Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera en parlent dans leurs colonnes ce matin. Depuis sa prise de fonction, Leonardo échange beaucoup par sms avec l’ancien du PSG. « Je pense que le mercato n’est pas d’actualité. Nous pensons d’abord à la croissance de l’équipe. Ce qui est important, c’est le retour en Ligue des Champions », s’est juste contenté de commenter le directeur sportif brésilien il y a quelques lors du de la cérémonie des Golden Foot à Monaco. Gattuso aussi a botté en touche en conférence de presse. « Je ne parle que des attaquants de l’équipe mais c’est vrai qu’Ibrahimovic est encore performant à 37 ans. Pour le reste, demandez à la direction. »

Mais cette opération séduction est en train de porter ses fruits à en croire les informations des journaux italiens. La femme du joueur aurait même dit oui pour vivre à nouveau à Milan, alors qu’Ibrahimovic lui-même rêverait d’un retour chez les Rossoneri, qu’il a quitté en 2012 pour résoudre les soucis financiers du club. Le club italien travaille d’arrache-pied pour le faire venir en janvier prochain pour un bail de six mois. De son côté, Ibrahimovic réfléchit à rompre son contrat avec la franchise même si celui-ci court pourtant jusqu’en décembre 2019. Il arriverait donc libre, ce qui serait avantageux vis-à-vis d’un fair-play financier encore très regardant sur les finances des Lombards. Il faudra ensuite se faire une place entre Higuain, Cutrone ou encore Paqueta qui va arriver cet hiver.