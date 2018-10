L’avenir du Paris SG en Ligue des Champions se jouera en grande partie lors de la double confrontation face à Naples. Battue d’entrée à Liverpool (3-2), la bande à Thomas Tuchel a su redresser la barre contre l’Étoile Rouge de Belgrade (6-1) mais devra confirmer contre les Transalpins pour poursuivre son aventure européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Napolitains attendent Thiago Silva et ses partenaires de pied ferme.

Il suffit de lire les déclarations du président des Partenopei Aurelio De Laurentiis pour s’en convaincre. Relayé par La Gazzetta dello Sport, Il Mattino et le Corriere dello Sport, le truculent patron des pensionnaires du San Paolo a lancé le choc. « Nous avons déjà eu l’occasion de jouer contre le PSG, au San Paolo. (...) Je suis tranquille, je repense au matin du match contre Liverpool. Nous discutions avec Ancelotti avant la rencontre, je lui parle, il me répond et me calme : "président, ce soir, nous gagnons". Et nous avons gagné », a-t-il lancé.

« Le PSG a Cavani, Neymar et Mbappé ? Moi j’ai Ancelotti »

ADL n’est pas impressionné par le PSG et son armada de stars. « Cavani, Mbappé et Neymar ? Je suis convaincu que nous pouvons gagner. Nous répondrons avec Ancelotti, la vrai garantie », a-t-il lâché, affichant ses ambitions pour l’aller au Parc des Princes. « Nous y allons pour jouer et gagner... J’ai Carlo, je vous l’ai dit », a-t-il martelé, sous le charme de son nouveau coach (et ancien du PSG d’ailleurs), avec qui il espère déjà prolonger l’histoire d’amour. « Nous avons signé un contrat de trois ans. J’en ai déjà parlé avec lui, nous pourrions l’étendre à six ans », a-t-il glissé.

Une seule chose l’inquiète au sujet de la C1, les soupçons de trucage qui planent sur l’Étoile Rouge pour un pari suspect de 5 M€ visiblement placé par un de ses dirigeants sur un défaite par cinq buts d’écart. « Quand j’étais en vacances, j’ai entendu des voix qui susurraient : peut-être qu’il n’y aurait que trois équipes en lice dans notre groupe de Ligue des Champions et que les compteurs seraient remis à zéro. Je sens comme une vague qui monte, qui monte... », a-t-il expliqué. Pour ce qui est du PSG, Aurelio De Laurentiis ne s’en fait pas !