En Serie A aussi, on avait droit à un derby, celui d’Italie en l’occurrence où la Juventus Turin recevait l’Inter Milan. Et cette fois, les deux équipes arrivaient en excellente forme. La Vieille Dame fait toujours la fête en tête du classement, pendant que le club lombard se présentait à Turin avec sept victoires sur les sept dernières rencontres de championnat. On retrouvait logiquement un onze type des deux côtés pour ce derby d’Italie, sans surprise, avec un joli quatuor offensif Cuadrado-Dybala-Mandzukic-Higuain côté juventino.

D’entrée, la Vieille Dame voulait marquer son territoire. D’un superbe ciseau, Dybala obligeait Handanovic à sortir sa première parade de la soirée, seulement trois minutes après le coup d’envoi de la partie. Peu après, la pépite argentine expédiait un ballon sur la barre après un service de Pjanic (12e). Autant dire que la rencontre avait bien démarré pour La Joya et son équipe. Toujours est-il que l’Inter avait également des arguments à faire valoir, et Joao Mario le prouvait avec cette frappe qui a frôlé le poteau d’un Buffon déjà battu (22e). Peu à peu, la rencontre s’équilibrait, et le ton montait d’un cran, avec une certaine intensité dans les duels. Perisic voyait Buffon sortir une belle tête (37e), alors que Pjanic était sur le point de sonner la cloche sur coup-franc (44e).

L’étincelle Cuadrado

C’est juste après la tentative de l’ancien lyonnais que le champion d’Italie en titre allait frapper. Et quel but ! Cuadrado expédiait un véritable missile en lucarne juste avant la pause (1-0, 45e). Tout restait cependant équilibré, l’Inter étant régulièrement capable de mettre à mal la défense de la formation de Massimiliano Allegri. Mais c’est bien la Juve qui se procurait les situations les plus chaudes, et Handanovic devait encore faire des miracles pour empêcher que Pjanic ne double la mise (54e).

Mais les deux équipes avaient du mal à se frayer des chemins vers la surface adverse. Icardi, plutôt bon ce soir, était par exemple résolu à tenter sa chance de loin (68e). Derrière, Handanovic sauvait encore les siens, dégoûtant cette fois Gonzalo Higuain (78e). Il récidivait ensuite sur une tête de Mandzukic qui aurait définitivement pu plié la rencontre (88e) ! L’Inter tentait le tout pour le tout dans les derniers instants du match, sans succès, alors que Perisic allait même voir le rouge (94e). La Juventus remportait là son 79e derby d’Italie (168 rencontres au total). Les Turinois comptent désormais six points d’avance sur leur dauphin, Naples, et ce avec un match en moins.

